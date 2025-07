Ozzy Osbourne oltre la musica, le sue parole su Parkinson e depressione fino alla dipendenza da alcol e droghe

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Oltre all’immenso successo nella musica, Ozzy Osbourne ha vissuto momenti difficili a causa della sua dipendenza da alcol e droghe. Più volte l’ex cantante dei Black Sabbath aveva parlato apertamente di questi temi, così come della depressione che lo aveva colpito dopo la diagnosi del Parkinson.

Ozzy Osbourne e la dipendenza dalle droghe

Durante un podcast del 2023, Ozzy Osbourne aveva parlato della dipendenza da alcol e droghe. “Non sono orgoglioso del mio passato con la droga, ma fa parte del viaggio”, aveva detto.

Interrogato sulla possibilità di poter cambiare qualcosa su questo tema, Ozzy aveva però risposto negativamente: “Se cambiassi qualcosa, non sarei dove sono ora”. In famiglia anche il figlio Jack ha avuto problemi di dipendenza.

Ozzy Osbourne nel 1974 con i Black Sabbath

Il racconto di Ozzy sul dialogo con un cavallo

Intervistato dal tabloid The Daily Star, Ozzy Osbourne aveva rivelato un episodio curioso che lo aveva convinto a smettere con gli acidi.

Il Principe delle Tenebre, morto il 22 luglio, aveva spiegato che una sera, dopo aver ingerito una manciata di acidi, si era ritrovato a parlare per un’ora con un cavallo: “Alla fine il cavallo si è girato e mi ha detto di andare a farmi fottere. Da lì ho detto basta”. Nella stessa intervista, Ozzy ha raccontato che a un certo punto della sua vita la dipendenza dalle droghe era così forte da arrivare a farsi male apposta solo per farsi prescrivere delle pillole: “Prendevo un pezzo di legno e mi colpivo in testa per avere degli anti-dolorifici”.

A parlare del periodo più pesante della dipendenza di Ozzy è stata anche la moglie Sharon, che ha raccontato di come il marito nascondeva droga nel forno o nei calzini.

Il Parkinson e la depressione

Anche la dipendenza da alcol è stata un grave problema per Ozzy Osbourne, che per un periodo ha frequentato – seppur controvoglia – le riunioni degli alcolisti anonimi.

Nel 2003 a Osbourne è stato diagnosticato il morbo di Parkinson nel 2003, ma ha tenuto la notizia riservata fino al gennaio 2020, dopo che una caduta del 2019 gli ha fatto cancellare un tour imminente. Anche in questo caso l’ex frontman dei Black Sabbath ha parlato apertamente del problema, raccontando di essere andato anche in terapia per combattere la depressione che nel frattempo era subentrata.

Secondo Parkinson’s Canada, quasi la metà dei pazienti con diagnosi di Parkinson presenta anche sintomi di depressione, perché la malattia comporta una serie di cambiamenti di stili di vita e incide anche sulla diminuzione di dopamina.