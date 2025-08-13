Incendio a Grosseto sulla ferrovia, treni sospesi ed evacuato un albergo: in sicurezza case e un distributore

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Stop alla circolazione ferroviaria a causa di un incendio scoppiato sui binari a Grosseto, con rischio ritardi ai treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Le fiamme ha minacciato alcune abitazioni, un albergo e un distributore alla periferia del comune toscano, fino a rendere necessaria l’evacuazione dell’hotel. Il rogo è stato definitivamente domato ma proseguono le operazioni di bonifica.

L’incendio a Grosseto

L’incendio divampato nella giornata del 13 agosto in via Alberto Sordi, a sud di Grosseto, ha interessato la linea ferroviaria Tirrenica per Roma, tra il capoluogo maremmano e la stazione di Alberese. Il rogo ha causato un’alta colonna di fumo nero visibile per chilometri da diverse zone del comune.

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, le fiamme sono state estinte dopo alcune ore intorno alle 21.30, grazie all’intervento sul posto di quattro squadre dei vigili del fuoco e diversi volontari della Regione Toscana.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

L’evacuazione dell’albergo

I soccorritori sono stati costretti a mettere in sicurezza alcune abitazioni, minacciate dalle fiamme insieme a un albergo, l’hotel Crespi, con 15 stanze occupate, che è stato evacuato per precauzione.

Sgomberato anche un vicino distributore di benzina per il rischio che poteva rappresentare il carburante.

La sospensione dei treni

Intorno alle 19.30 la circolazione dei treni tra Alberese e Grosseto è stata sospesa, portando allo stop dei convogli anche sulla tratta Roma-Pisa.

Il blocco ha portato inevitabilmente a ritardi sia ai viaggi Regionali, sia agli Intercity e all’Alta velocità e secondo riportato da Ansa, la circolazione potrà riprendere solo dopo il via libera dei vigili del Fuoco e le verifiche tecniche all’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi.

Fs ha comunicato di aver attivato intanto la riprogrammazione del servizio ferroviario con richiesta di un servizio di autobus sostitutivo.

Per permettere le operazioni di spegnimento dell’incendio è stata chiusa la strada statale all’altezza dell’uscita di Grosseto Sud.