Madre 32enne morta carbonizzata sull'A34 a Gorizia dopo un incidente drammatico, grave la figlia di 8 anni

Dramma nella notte sull’autostrada A34. Poco dopo Gorizia, si è verificato un tragico incidente. Due auto si sono scontrate. Dopo l’impatto, una delle vetture ha preso fuoco. Una madre di 32 anni è morta carbonizzata. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche la figlia di 8 anni della vittima. La piccola ha riportato un grave trauma addominale ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Ferito anche il padre che ha riportato un trauma toracico.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4, nella notte tra sabato 2 e domenica 3 agosto, sul tratto autostradale tra Gorizia e Farra d’Isonzo. Ancora da chiarire le cause delle scontro.

Morta carbonizzata una madre 32enne che non è riuscita a mettersi in salvo dopo che l'auto su cui stava viaggiando è stata avvolta dalle fiamme.

I feriti, grave la figlia della vittima

Quattro i feriti, tra cui la figlia della donna. La bimba di 8 anni è ora ricoverata al Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.

In ospedale è stata portata d’urgenza dall’elisoccorso, assieme al padre. Le condizioni di quest’ultimo non desterebbero particolari preoccupazioni. Si trova ricoverato in codice giallo.

Altre due persone coinvolte nell’incidente sono state soccorse dal 118 che le ha trasportate all’ospedale di Gorizia in condizioni non gravi.

Dalle prime ricostruzioni, i mezzi coinvolti nell’incidente stavano percorrendo l’A34 provenendo dalla Slovenia. La dinamica è al vaglio della polizia stradale.

Le prime ricostruzioni sulla dinamica dell’incidente

Sempre dalle prime notizie trapelate in relazione alla tragedia, sembrerebbe che le auto, una Bmw X5 e una Mercedes, stessero viaggiando a velocità sostenuta quando si sono schiantate.

La donna deceduta si trovava sulla Bmw, le persone ferite sulla Mercedes. Sul posto in cui si è verificato l’incidente, oltre alla polizia italiana e slovena, si sono precipitati i vigili del fuoco.

La famiglia coinvolta nel drammatico schianto è di nazionalità serba e residente in Svizzera. Si trovava sull’A34 in quanto stava viaggiando verso la meta delle proprie vacanze.