Tre ciclisti travolti e uccisi a Terlizzi da un’auto di grossa cilindrata, le vittime sono tutte di Andria

Tre ciclisti sono morti a Terlizzi, in provincia di Bari, a causa di un incidente. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, i tre sono stati travolti da un’auto di grossa cilindrata sulla provinciale 231 in direzione sud. Per i tre ciclisti, tutti di Andria, non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto è rimasto ferito.

Tre ciclisti morti a Terlizzi

Ancora una tragedia sulle strade italiane. Intorno alle 8,30 di domenica 3 agosto tre ciclisti sono morti a causa di un incidente stradale avvenuto a Terlizzi, in provincia di Bari, lungo la provinciale 231.

In base alla prima versione della dinamica dell’incidente, i tre ciclisti sarebbero stati travolti da un’auto di grossa cilindrata che, dopo l’impatto, è finita contro il guardrail.

Ferito un quarto ciclista e il conducente dell’auto

Nello schianto è rimasto ferito in modo grave anche il quarto ciclista che faceva parte del gruppo. Tutti i ciclisti coinvolti sono originari di Andria. I soccorsi sono stati chiamati dal conducente dell’auto, ma nonostante l’arrivo tempestivo dei mezzi del 118 per i tre non c’è stato nulla da fare.

Il quarto ciclista investito e il conducente dell’auto, a quanto pare un mezzo di grossa cilindrata, sono stati portati al Policlinico di Bari. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono giunti gli agenti della Polizia Stradale di Terlizzi e Ruvo di Puglia, che hanno eseguito i rilievi dello schianto.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente viene seguita anche dai carabinieri.

Il cordoglio del sindaco di Terlizzi per l’incidente

L’accaduto è stato commentato sui social da Michelangelo De Chirico, sindaco di Terlizzi, che si è detto “sgomento e incredulo”.

“La strada, che dovrebbe unire, oggi ci restituisce solo dolore ai familiari e a tutta la città di Andria va il nostro abbraccio più sincero, il rispetto del silenzio e della preghiera nella speranza che possano trovare conforto nella vicinanza e nella solidarietà di tutta la nostra cittadinanza”, ha scritto il sindaco di Terlizzi. La morte dei tre ciclisti investiti in provincia di Bari allunga la striscia di sangue sulle strade italiane.

L’ultima vittima, nella serata del 2 agosto, è stato un 29enne morto in un frontale in provincia di Treviso.