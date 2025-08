Michael Angeli morto dopo uno scontro frontale tra due auto a Mareno di Piave, tre persone ferite

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Incidente mortale a Mareno di Piave, in provincia di Treviso. Nello scontro frontale tra due auto è morto il 29enne Michael Angeli. Altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui un uomo di 63enne trasportato in ospedale in elicottero e ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Treviso. La ricostruzione dell’incidente è affidata ai carabinieri.

Incidente mortale a Mareno di Piave, muore Michael Angeli

L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di sabato 2 agosto all’altezza del civico 69 di via Distrettuale, a Mareno di Piave.

Per motivi ancora in fase di accertamento, l’Alfa Romeo 147 con a bordo due persone (tra cui la vittima) si è scontrata frontalmente con una Ford che viaggiava in direzione opposta. Michael Angeli, rimasto incastrato in auto, ha perso la vita sul colpo.

Un 63enne in condizioni gravi in ospedale

Nello scontro è rimasto ferito in maniera grave un uomo di 63 anni che, secondo la prima ricostruzione dello schianto, si trovava alla guida della Ford. Quest’ultimo è stato portato in eliambulanza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è ricoverato in condizioni gravi.

Nello schianto sono rimaste ferite altre due persone che si trovavano a bordo della Ford, ma nessuno dei due è in pericolo di vita. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Conegliano, che hanno provveduto alla rimozione dei due veicoli.

I rilievi dell’incidente costato la vita al 29enne Michael Angeli sono affidati ai carabinieri di Susegana, che hanno effettuato i rilievi sul posto.

Incidente, il tragico bilancio del fine settimana

Nella giornata di ieri si sono verificati altri incidenti mortali sulle strade italiane. A Bollengo, in provincia di Torino, un motociclista è morto dopo uno scontro tra la sua moto e un’auto. Sull’autostrada A13, nella notte tra l’1 e il 2 agosto, un uomo è morto dopo lo schianto tra due furgoni avvenuto nei pressi del casello di Padova Sud, in direzione Milano.

Uno dei mezzi coinvolti nell’impatto ha preso fuoco. Il giorno prima, venerdì 1 agosto, due persone sono morte in un incidente avvenuto sulla Catania-Gela.

Nello stesso schianto sono rimaste ferite altre quattro persone. Alla lista dei tragici incidenti degli ultimi giorni si aggiunge anche lo schianto costato la vita a Michael Angeli a Mareno di Piave.