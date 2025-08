L'ex capitano del Milan Franco Baresi operato per un nodulo ai polmoni, come sta dopo l'intervento

Franco Baresi, ex giocatore e bandiera del Milan, è stato operato per la rimozione di un nodulo polmonare. Lo ha reso noto il club rossonero attraverso una nota ufficiale. L’intervento è stato eseguito a seguito di accertamenti di routine in cui è stata trovata la presenza di una nodulazione polmonare. L’operazione ha avuto successo. Nel comunicato sono state riportate anche le parole di Baresi: “Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio”.

La nota del Milan, Franco Baresi operato per un nodulo polmonare

“AC Milan informa che, a seguito di accertamenti di routine, al nostro Vice Presidente Onorario, Franco Baresi, è stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, per la quale si è deciso di procedere con l’asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva”, scrive la società rossonera.

“L’intervento – aggiunge il club – è andato bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico”.

ANSA Franco Baresi

“Tutto il CdA, il Management del Club, i dipendenti e i collaboratori, lo staff tecnico, i calciatori e le calciatrici del Milan rivolgono a Franco un sincero e affettuoso augurio di pronta e completa guarigione. Capitano, siamo tutti con te!”, conclude il Milan.

Le parole dell’ex calciatore: “Ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi”

Franco Baresi, la vita dopo il ritiro

Dopo essersi ritirato dall’attività agonistica nel 1997, per alcuni anni è rimasto nei quadri dirigenziali nel Milan.

Ha poi fatto una breve esperienza come direttore sportivo del Fulham.

Nel 2002 è tornato nella ‘famiglia’ rossonera venendo ingaggiato come allenatore della squadra Primavera. Nel 2006 gli è stata affidata la guida tecnica della squadra Berretti.

Nel 2008 è entrato a far parte della direzione marketing del club rossonero. Dal 28 ottobre 2020, la nuova proprietà Elliott ha nominato Baresi vicepresidente onorario del Milan.