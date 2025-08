Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di 47 anni, cittadina rumena senza fissa dimora, è stata allontanata ieri sera dalla Polizia di Stato di Como per molestie e atteggiamenti aggressivi nei confronti dei passanti in Piazza Cavour. L’intervento è stato effettuato intorno alle 19.00 di ieri, dopo una segnalazione al 112 NUE che ha portato una Volante della Questura sul posto, dove la donna è stata individuata in evidente stato di alterazione psicofisica.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una pattuglia della Questura di Como è intervenuta in Piazza Cavour a seguito di una chiamata di emergenza. La segnalazione riguardava una donna che, secondo i presenti, stava disturbando i passanti con comportamenti fuori controllo e parole sconnesse.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti, una volta giunti sul luogo indicato, hanno rapidamente individuato la donna, che appariva in stato confusionale e manifestava segni di alterazione psicofisica. La sua presenza aveva già attirato l’attenzione di numerosi cittadini, preoccupati per la sicurezza pubblica. La donna, secondo quanto riferito, stava pronunciando frasi senza senso e aveva assunto atteggiamenti minacciosi verso chiunque si trovasse nei paraggi.

La testimonianza della vittima

Durante l’intervento, gli agenti hanno raccolto la testimonianza di una 40enne di nazionalità russa, residente a Milano, che ha raccontato di essere stata seguita dalla donna. La vittima ha riferito che la 47enne le aveva lanciato addosso mozziconi di sigaretta spenti, un gesto che ha contribuito ad aumentare la tensione e il disagio tra i presenti. L’episodio ha evidenziato la necessità di un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine per ristabilire la tranquillità nella zona.

I precedenti della donna

Dagli accertamenti effettuati sul posto, è emerso che la donna era già nota alle forze dell’ordine. A suo carico risultano svariati precedenti di polizia, tra cui reati contro la moralità e il buon costume, reati contro il patrimonio e altri episodi di disturbo alla quiete pubblica. Questi elementi hanno contribuito alla decisione degli agenti di procedere con un provvedimento immediato, volto a prevenire ulteriori situazioni di pericolo o disagio per i cittadini.

L’ordine di allontanamento

Al termine dell’intervento, la Polizia di Stato ha emesso un ordine di allontanamento nei confronti della donna, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. Tale misura, adottata per garantire la sicurezza e la serenità dei frequentatori di Piazza Cavour, prevede l’obbligo per la persona interessata di lasciare immediatamente l’area e di non farvi ritorno per un determinato periodo di tempo. L’obiettivo è quello di tutelare il decoro e la vivibilità degli spazi pubblici, contrastando comportamenti che possano turbare l’ordine e la sicurezza.

Il contesto: Piazza Cavour e la sicurezza urbana

Piazza Cavour rappresenta uno dei luoghi più frequentati e simbolici di Como, meta di cittadini e turisti. Episodi come quello avvenuto ieri sera mettono in evidenza l’importanza di un controllo costante del territorio da parte delle forze dell’ordine, soprattutto nelle aree di maggiore afflusso. L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la tutela dei presenti e il ripristino della normalità.

Le reazioni dei cittadini

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, che hanno espresso apprezzamento per la rapidità e l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine. Molti hanno sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione su fenomeni di molestie e disturbo alla quiete pubblica, chiedendo un rafforzamento dei controlli e delle misure preventive per garantire la sicurezza di tutti.

Precedenti e misure di prevenzione

Non è la prima volta che in città si verificano episodi simili, che vedono protagoniste persone senza fissa dimora o in stato di disagio sociale. Le forze dell’ordine, in collaborazione con le istituzioni locali, stanno lavorando per individuare soluzioni efficaci, che coniughino la tutela della sicurezza con l’assistenza alle persone in difficoltà. L’ordine di allontanamento rappresenta uno degli strumenti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana per fronteggiare situazioni di emergenza e prevenire il ripetersi di comportamenti pericolosi.

Il ruolo della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Como continua a monitorare con attenzione le aree più sensibili della città, intervenendo prontamente in caso di segnalazioni o situazioni di rischio. L’obiettivo è quello di garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti, attraverso un’azione costante di prevenzione e repressione dei reati che minacciano la convivenza civile.

IPA