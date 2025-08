Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro persone sono state denunciate per rissa ieri mattina presso la stazione ferroviaria di Como San Giovanni, dove una lite scoppiata su un treno proveniente da Lugano e diretto a Milano è stata sedata dall’intervento tempestivo della Polizia Ferroviaria e della Squadra Volante. L’episodio, avvenuto intorno alle 11.30, ha visto coinvolti tre giovani egiziani e un cittadino svizzero, con l’emissione di due fogli di via e un D.A.C.U.R. da parte del Questore di Como Marco Calì.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattinata di ieri si è trasformata in un momento di tensione presso la stazione ferroviaria di Como San Giovanni. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, impegnati nel consueto servizio di vigilanza, sono stati richiamati dalle grida provenienti da un vagone di un treno in sosta, diretto a Milano e partito da Lugano. A bordo, quattro persone – tre giovani egiziani di età compresa tra 17 e 23 anni e un trentenne svizzero – sono state protagoniste di una violenta discussione degenerata in rissa.

La dinamica della lite sul treno

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, la situazione è precipitata quando il cittadino svizzero ha chiesto ai tre ragazzi egiziani di abbassare il volume della musica. La richiesta, invece di essere accolta pacificamente, ha dato il via a un acceso diverbio che, in pochi istanti, si è trasformato in violenza. Le urla e il trambusto hanno attirato l’attenzione dei viaggiatori e degli agenti presenti in stazione, che sono intervenuti prontamente per riportare la calma.

L’intervento delle forze dell’ordine

La professionalità e la rapidità degli agenti della Polizia Ferroviaria di Como sono state decisive per evitare conseguenze più gravi. Con il supporto di due pattuglie della Squadra Volante della Questura, gli operatori sono riusciti a separare i contendenti e a sedare la rissa. Dopo aver prestato le prime cure mediche ai coinvolti, le forze dell’ordine hanno accompagnato i quattro presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso.

Le misure adottate: denunce, fogli di via e D.A.C.U.R.

Al termine delle procedure, tutti e quattro i protagonisti della vicenda sono stati denunciati per rissa. Nei confronti di due dei giovani egiziani, rispettivamente di 19 e 23 anni, il Questore di Como Marco Calì ha disposto il foglio di via obbligatorio, che vieta loro di fare ritorno nel comune per sei mesi. Il più giovane del gruppo, un 17enne senza fissa dimora, è stato invece destinatario di un D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) della durata di un anno, che gli impedisce di accedere e sostare all’interno della stazione di Como San Giovanni.

L’intervento della Polizia Ferroviaria e della Squadra Volante presso la stazione di Como San Giovanni ha permesso di riportare rapidamente la calma e di adottare provvedimenti adeguati nei confronti dei responsabili.

