Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio della Polizia di Stato avvenuto ieri sera a Como. Un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e sottoposto a controllo nei pressi di Via Canturina, dove è stato trovato in possesso di diverse sostanze illecite. L’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio lariano.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, quando una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como ha notato un uomo fermo all’interno di un’automobile in Via Canturina. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno deciso di procedere a un controllo approfondito.

Il controllo in strada e la scoperta dei precedenti

Durante il servizio di pattugliamento, intorno alle 23.30, i poliziotti hanno individuato il 29enne all’interno della sua auto. L’uomo, residente a Como e già conosciuto per precedenti legati agli stupefacenti, è stato subito sottoposto a verifica. Nel corso del controllo, ha ammesso di fare uso di cannabinoidi e di detenere una piccola quantità di sostanza per uso personale presso la propria abitazione.

Dalla strada all’abitazione: la perquisizione domiciliare

Le dichiarazioni spontanee del giovane hanno spinto gli agenti a estendere il controllo anche al veicolo e successivamente al domicilio. Giunti davanti alla porta di casa, il 29enne ha improvvisamente cambiato atteggiamento, manifestando nervosismo e rifiutandosi di consegnare le chiavi dell’appartamento. Nonostante il tentativo di ostacolare l’accesso, i poliziotti sono riusciti a entrare e hanno dato il via alla perquisizione.

Il rinvenimento delle sostanze e degli strumenti per il confezionamento

All’interno dell’abitazione, la Polizia ha rinvenuto circa 1 gr di ketamina, due cristalli di MDMA dal peso complessivo di circa 7 gr e alcuni bilancini di precisione, strumenti comunemente utilizzati per il confezionamento delle dosi. Il materiale è stato immediatamente sequestrato e l’uomo è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti.

La denuncia e le indagini in corso

Al termine delle procedure, il 29enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La Divisione Anticrimine della Questura di Como si occuperà ora di valutare la posizione dell’uomo e di decidere eventuali ulteriori provvedimenti a suo carico.

L’operazione si inserisce nel quadro dei servizi quotidiani di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, svolti dalle Volanti della Questura di Como per garantire la sicurezza pubblica e il controllo del territorio.

IPA