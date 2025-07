Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti e denaro sono il bilancio di una recente operazione della Polizia di Stato a Foggia, dove sono stati fermati un 34enne e un 35enne per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’intervento, avvenuto nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, è stato disposto per contrastare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura della Provincia di Foggia ha intensificato la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini. In questa cornice, sono stati organizzati servizi straordinari di controllo per prevenire e reprimere i reati più diffusi, in particolare quelli legati allo spaccio di droga.

Il primo arresto: hashish e denaro contante sequestrati

Nel corso di una delle operazioni, la Squadra Mobile di Foggia ha eseguito una perquisizione presso l’abitazione di un 34enne pregiudicato, già sottoposto a detenzione domiciliare. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 6,785 kg. di hashish e oltre 71.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività delittuosa. Il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro.

Il 34enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferito presso la Casa Circondariale locale. L’operazione rappresenta un duro colpo alle attività illecite legate al traffico di droga nella zona.

Il secondo arresto: cocaina, armi e materiale per il confezionamento

Pochi giorni prima, la Polizia di Stato aveva già arrestato un 35enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e lo aveva deferito in stato di libertà anche per detenzione abusiva di armi. L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Foggia: un uomo, introdottosi in una proprietà privata, aveva chiesto aiuto sostenendo di essere inseguito.

Gli agenti della Squadra “Volanti” e del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo sono intervenuti rapidamente nei pressi dell’abitazione indicata. Qui hanno trovato il 35enne, già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di agitazione. Dopo averlo tranquillizzato, i poliziotti hanno notato un atteggiamento sospetto e hanno proceduto a una perquisizione personale.

All’interno del marsupio dell’uomo sono stati trovati 200 gr. di cocaina già suddivisa in dosi e 260 euro in contanti. La perquisizione è stata estesa al domicilio e all’auto del soggetto, dove sono stati rinvenuti ulteriori 62 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, 3 cellulari, 1 scheda sim, 45 proiettili calibro 22 e 3 cartucce inerti.

Le analisi di laboratorio hanno confermato che la sostanza sequestrata era di elevata purezza. Il 35enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e deferito per detenzione abusiva di armi, venendo anch’egli associato alla Casa Circondariale locale.

Il ruolo della prevenzione e la collaborazione dei cittadini

La Polizia di Stato ha ribadito l’impegno costante nella prevenzione e repressione dei reati, sottolineando l’importanza di un segnale forte a tutela della sicurezza pubblica. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia volta a contrastare il crimine organizzato e a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Le forze dell’ordine hanno inoltre ricordato la possibilità per i cittadini di segnalare situazioni sospette o richiedere interventi anche in forma anonima tramite l’applicazione YOUPOL, riservata ai casi non urgenti. Per le emergenze, resta invece fondamentale il ricorso al numero unico 112 NUE.

Le garanzie per gli indagati e il rispetto della presunzione di innocenza

Come indicato nel comunicato, la posizione delle persone coinvolte nelle operazioni di polizia è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che, fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna, gli indagati devono essere considerati non colpevoli, in conformità con il principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Un bilancio significativo per la sicurezza a Foggia

Le recenti operazioni della Polizia di Stato hanno portato all’arresto di 2 persone e al sequestro di ingenti quantitativi di droga e denaro, oltre a materiale riconducibile ad attività illecite. Questi risultati testimoniano l’efficacia dei servizi straordinari di controllo del territorio e l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di stupefacenti e la detenzione abusiva di armi nella provincia di Foggia.

L’azione coordinata della Questura, della Squadra Mobile e delle Volanti, insieme al supporto del Reparto Prevenzione Crimine, ha permesso di colpire duramente le attività criminali, restituendo un maggiore senso di sicurezza alla comunità locale.

Conclusioni: la lotta al crimine continua

La Polizia di Stato ha assicurato che proseguirà senza sosta nelle attività di prevenzione e repressione dei reati, invitando i cittadini a collaborare attivamente per mantenere alto il livello di sicurezza. Le operazioni degli ultimi giorni rappresentano un segnale concreto della presenza delle forze dell’ordine al servizio della collettività e della determinazione nel contrastare ogni forma di illegalità.

IPA