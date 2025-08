Donna si lancia dall'auto in corsa sull'autostrada del Brennero: in gravi condizioni, interrogato il compagno

Una donna di 49 anni, di nazionalità tedesca, si è lanciata da un’auto in corsa sulla A22 (autostrada del Brennero), nel tratto fra i caselli di Ala-Avio e Rovereto Sud, in direzione nord. La turista è rimasta gravemente ferita dopo l’impatto sull’asfalto ed è ora ricoverata all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il suo compagno è stato interrogato per cercare di ricostruire gli eventi. Le indagini sono in corso.

Donna si lancia dall’auto in corsa sulla A22

I fatti si sono verificati intorno alle 20:15 di venerdì 1 agosto. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, la donna viaggiava a bordo di una vettura guidata da un uomo, che secondo le prime informazioni sarebbe il marito o il compagno.

Improvvisamente, per cause ancora da accertare, avrebbe aperto la portiera dell’auto e si sarebbe lanciata nel vuoto, finendo violentemente sulla carreggiata mentre gli altri veicoli sfrecciavano a velocità sostenuta.

ANSA

Un tratto dell’autostrada del Brennero in una foto di repertorio

Donna ferita ma non in pericolo di vita

L’impatto con l’asfalto non è stato indolore: la donna ha riportato diversi traumi, soprattutto alla testa e agli arti, ma al momento dell’arrivo dei soccorsi era cosciente.

Gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato il 112 e i sanitari del 118 hanno raggiunto la zona entro breve.

Il posto è stato raggiunto da una ambulanza, dai vigili del fuoco e da un elicottero di Trentino Emergenza, che ha trasferito la donna in codice rosso all’ospedale di Trento.

Nonostante le gravi ferite, non è stato necessario il ricovero in terapia intensiva e la sua vita non sarebbe in pericolo.

Nessuna ipotesi viene esclusa

L’uomo alla guida dell’auto che viaggiava lungo l’autostrada del Brennero è stato ascoltato dagli investigatori. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: dalle tensioni a bordo del veicolo poco prima del gesto, all’eventualità di un malore o di un atto volontario dovuto a ragioni personali della donna.

Gli agenti hanno raccolto testimonianze di altri automobilisti che hanno assistito alla scena e hanno verificato la presenza di telecamere di sorveglianza lungo quel tratto di autostrada per chiarire ogni dettaglio.

Sono inoltre stati acquisiti i dati di bordo del veicolo, che potrebbero aiutare a stabilire la velocità dell’auto e le manovre compiute nei secondi immediatamente precedenti al salto della turista.