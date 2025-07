Terribile incidente sull’autostrada A4 a causa di un’auto contromano: quattro morti e un ferito

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Violento incidente sull’autostrada A4 Torino–Milano, nel tratto compreso tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero, dove un’auto contromano ha provocato uno scontro frontale con un altro veicolo. Lo schianto ha causato quattro morti e un ferito grave, trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

L’incidente sull’autostrada A4

Si è verificato nella mattinata di oggi – domenica 27 luglio 2025 – intorno alle ore 11:00 un violento incidente lungo il tratto dell’autostrada A4 Torino–Milano tra Novara Est e Marcallo Mesero, tra Lombardia e Piemonte.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, un uomo di circa 70 anni avrebbe imboccato con la sua automobile l’autostrada in senso contrario.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | Tuttocittà L’altezza dell’autostrada A4 alla quale è avvenuto l’incidente causato da una vettura che viaggiava contromano, che ha causato la morte di 4 persone

L’uomo avrebbe percorso contromano un tratto, entrando nel flusso regolare, per poi finire con l’impattare frontalmente un’altra vettura in transito in senso contrario.

I morti e l’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi il personale medico del 118, giunto con diverse ambulanze, automediche e l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

L’uomo anziano alla guida dell’auto contromano è deceduto nell’impatto. Sull’altra vettura viaggiavano quattro persone: tre uomini sono morti sul colpo, mentre una donna è rimasta gravemente ferita.

Lei è stata trasportata in elicottero in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è ricoverata in condizioni critiche, con traumi al torace e fratture a una gamba e un braccio.

La dinamica dell’incidente

L’uomo di 70 anni che ha imboccato l’autostrada contromano ha quindi causato la collisione frontale e i conseguenti decessi, ma resta da chiarire se l’errore sia nato da una disattenzione o da un attimo di smarrimento del conducente.

In seguito allo scontro il tratto è stato chiuso immediatamente dalla Polizia Stradale per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Il traffico in direzione Milano è stato deviato e si sono formate lunghe code per diverse ore.

È stato possibile riprendere l’autostrada solo attraverso percorsi alternativi come la statale 11 Padana Superiore e rientrare successivamente da Marcallo Mesero.