Eleonora Boi morsa da uno squalo a Porto Rico, la giornalista e moglie di Danilo Gallinari è incinta

Eleonora Boi, moglie del cestista Danilo Gallinari, è stata morsa da uno squalo sulla spiaggia di Isla Verde, a Porto Rico. L’attacco, confermato dalle autorità locali, è avvenuto mentre la donna faceva il bagno. Soccorsa dalla polizia locale, è ora ricoverata in condizioni stabili all’ospedale di Carolina.

Eleonora Boi, giornalista con un passato a Mediaset e moglie del cestista Danilo Gallinari, è stata morsa alla coscia da uno squalo mentre faceva il bagno sulla spiaggia di Isla Verde, nel nord di Porto Rico. La donna è incinta e per questo c’è stata grande agitazione: ha subito una ferita profonda alla gamba destra, ma non è in gravi condizioni.

Allertati dalla segnalazione, gli agenti della polizia municipale di Carolina sono intervenuti, prestando i primi soccorsi e trasferendo Boi al Centro Medico Rio Piedras, presso l’Università di Porto Rico a Carolina. Non è in pericolo di vita, come confermato dalle autorità locali.

IPA In foto Eleonora Boi squalo e Danilo Gallinari

Il Dipartimento delle Risorse Naturali e Ambientali ha raccomandato di evitare il bagno in acque basse durante il periodo di accoppiamento degli squali nutrice e di segnalare immediatamente qualsiasi avvistamento lungo la costa.

Chi è Eleonora Boi

Eleonora Boi, nata a Cagliari il 21 luglio 1986, è una giornalista sportiva italiana. Dopo la laurea in Scienze Politiche ha ottenuto il tesserino da pubblicista grazie a uno stage nell’ufficio stampa del Comune di Cagliari e ha iniziato come redattrice per Emme2.

Nel 2005 ha partecipato a Miss Italia, raggiungendo la top ten e subito dopo ha intrapreso la carriera televisiva, lavorando a Sportitalia fino al 2013 e quindi approdando a Mediaset come conduttrice di “Speciale Calciomercato”, “Quelli che il calcio” e dei post-match di Champions League su Canale 5 e Premium Calcio.

Nel 2020 ha lanciato su Instagram e Twitch il format “Occhi di Calcio” insieme a Monica Bertini e Jessica Tozzi. Dal 2017 è fidanzata al cestista Danilo Gallinari, con cui si è sposata il 23 luglio 2022 a Cagliari.

Chi è Danilo Gallinari

Danilo Gallinari è un ala grande ed è membro della Nazionale italiana dal 2006, con 77 presenze e protagonista con l’Italia a Europei, Mondiali e Olimpiadi.

Cresciuto nelle giovanili lombarde, ha debuttato in Serie B a 16 anni. È poi passato all’Olimpia Milano (2006-08) e nel 2008 viene scelto al primo giro del draft NBA dai New York Knicks.

Nella NBA veste le maglie di Knicks, Denver Nuggets, L.A. Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards, Detroit Pistons e Milwaukee Bucks. Nel 2025 approda ai Vaqueros de Bayamón in Porto Rico.