Eleonora Boi morsa da uno squalo in Costa Rica, "il giorno più brutto della mia vita": la foto dall'ospedale

Terrore in spiaggia a Isla Verde, a Porto Rico, dove Eleonora Boi, moglie del giocatore di basket, Danilo Gallinari, è stata attaccata da uno squalo mentre si trovava in acqua. La giornalista, che ha compiuto 39 anni il 21 luglio, è incinta: operata d’urgenza, è fuori pericolo così come il suo bambino. Lo ha rivelato lei stessa, pubblicando una foto dall’ospedale.

L’attacco dello squalo

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 31 luglio, nei pressi della costa frequentata anche da molti turisti.

A confermare la natura dell’aggressione è stata la biologa Nilda Jiménez, del Dipartimento delle Risorse Naturali: le ferite sulla gamba della donna sono compatibili con un morso di squalo.

Rubén Moyeno, commissario della polizia municipale di Carolina, ha fatto sapere che la zona sarà pattugliata con maggiore attenzione nelle prossime ore: “La nostra unità marittima è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e continueremo a monitorare la costa”.

I bagnanti sono comunque stati invitati alla prudenza, anche se casi come questo restano rari e imprevedibili.

Il racconto di Eleonora Boi: “Il giorno più brutto della mia vita”

Ore dopo l’aggressione, e dopo un’operazione, Eleonora Boi ha pubblicato una foto dall’ospedale e un messaggio su Instagram: “È stato il giorno più brutto della mia vita. Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo, per giunta vicino alla riva e in una spiaggia super affollata”.

La giornalista ha rassicurato tutti: “Io e il mio bambino stiamo bene. Ora devo solo riprendermi dal grande spavento e provare a perdonare il grande amico che mi ha tradito”.

Con ironia ha aggiunto un riferimento al marito: “Per quanto riguarda lo squalo avrà presto notizie dai miei legali. Ringrazio mio marito che oggi si è pure scampato il concerto di Bad Bunny, ma non si deve illudere: è solo per poco”.

Chi è Eleonora Boi

Eleonora Boi è nata il 21 luglio 1986 a Cagliari.

Una laurea in Scienze Politiche e diversi programmi sportivi condotti per Sportitalia e Mediaset.

Per stare vicina a Gallinari, sposato il 23 luglio 2022 a Cagliari, si era già trasferita negli Stati Uniti durante l’esperienza del marito nell’Nba.

Oggi la coppia, che ha due figli e aspetta un terzo, vive a Porto Rico: Gallinari infatti gioca coi Vaqueros de Bayamón.