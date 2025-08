Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati due giovani incensurati e sequestrati 11 kg di sostanze stupefacenti: è questo il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 31 luglio a Ravenna. L’intervento, scattato nell’ambito di un’attività di contrasto al traffico e allo smercio di droga, ha portato all’arresto di due cittadini italiani e al sequestro di hashish, marijuana, codeina e strumenti per il confezionamento.

Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via a seguito di una serie di segnalazioni riguardanti un sospetto via vai di persone e veicoli in diverse aree cittadine. La Squadra Mobile di Ravenna ha quindi predisposto specifici servizi di osservazione, monitorando le zone indicate come possibili punti di scambio e deposito di sostanze illecite.

Il controllo in viale Randi e la scoperta della droga

Durante uno di questi servizi, il personale delle Volanti ha intercettato un’autovettura all’altezza di viale Randi. All’interno del veicolo sono state trovate diverse confezioni di hashish e marijuana, per un totale di circa 1,7 kg. La perquisizione è stata poi estesa sia al veicolo che ai due immobili nella disponibilità del giovane conducente fermato. Presso l’indirizzo di residenza del ventenne, gli agenti hanno sequestrato ulteriori 70 grammi di hashish, confermando i sospetti di un’attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Perquisizione in un altro immobile: sequestrati 9 kg di droga

Nella stessa giornata, gli investigatori della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione presso un altro immobile, già oggetto di segnalazioni. Già dall’esterno dell’abitazione, gli agenti hanno avvertito il tipico odore delle sostanze stupefacenti. All’interno, è stato identificato l’inquilino e rinvenuto un ingente quantitativo di droga, oltre a strumenti per il confezionamento come una macchina per il sottovuoto, una sigillatrice e bilancini di precisione.

Nel cosiddetto “deposito” sono stati sequestrati circa 9 kg di hashish e infiorescenze di marijuana, tutte sigillate in pacchetti sottovuoto. Inoltre, sono stati trovati due flaconcini di codeina liquida e diverse confezioni di sigarette elettroniche aromatizzate alla marijuana, a conferma di una struttura organizzata per la detenzione e la possibile distribuzione di sostanze illecite.

Gli arresti e le conseguenze dell’operazione

Al termine delle operazioni, sia il conducente dell’auto fermata dalle Volanti che l’inquilino dell’abitazione perquisita sono stati tratti in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di due ventenni italiani, entrambi incensurati. Dopo le formalità di rito, i giovani sono stati condotti presso la casa circondariale locale, in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.

Le sostanze sequestrate: hashish, marijuana e codeina

Nel complesso, l’operazione ha portato al sequestro di circa 11 kg di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, oltre a codeina liquida e prodotti derivati come le sigarette elettroniche aromatizzate. Si tratta di un quantitativo significativo, che avrebbe potuto alimentare il mercato locale dello spaccio per settimane, se non mesi.

L’operazione è stata accolta con soddisfazione dalle autorità locali, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga. Anche la comunità di Ravenna ha espresso apprezzamento per l’efficacia dell’intervento, auspicando il proseguimento delle attività di controllo e prevenzione.

