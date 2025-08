Stramaccioni racconta il salvataggio delle due ragazze a Vieste: "La più grande era nal panico, mi tirava giù"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A Vieste in Puglia si continua a parlare del salvataggio in mare di due ragazze compiuto da Andrea Stramaccioni. L’ex allenatore dell’Inter assieme a un bagnino ha soccorso due giovani di 17 e 19 anni di Bolzano che stavano annegando, in balia delle correnti e del mare mosso. Stramaccioni ha deciso di raccontare quanto accaduto per lanciare un messaggio: “La vita è il bene più prezioso che abbiamo, non sprechiamolo”.

Il salvataggio delle due ragazze a Vieste

L’episodio del salvataggio è avvenuto lunedì 28 luglio sulla spiaggia di Vieste, nel parco nazionale del Gargano, in provincia di Foggia.

Assieme a un bagnino, Andrea Stramaccioni ha salvato due ragazze di Bolzano di 17 e 19 anni, tirandole fuori dalle acque che le stavano inghiottendo.

IPA

L’ex allenatore di Inter e Udinese, 49 anni, da anni apprezzato commentatore del calcio in tv, ha raccontato quanto accaduto in una intervista al Corriere della Sera.

Il racconto di Andrea Stramaccioni

In vacanza a Vieste, Stamaccioni era in spiaggia assieme a moglie e figli quando ha visto delle persone accalcarsi nei pressi degli scogli.

C’erano due ragazze in balie delle onde e un bagnino che cercava di soccorrerle. Stramaccioni si è subito tuffato: “Lui da solo non ce l’avrebbe mai fatta a salvarle”.

L’ex allenatore spiega di aver agito d’istinto: “Quelle ragazze potevano essere mie figlie, ho pensato solo a questo”.

“Mi sono precipitato dalla più giovane, dicendole di restare sul dorso e che in pochi minuti l’avrei tirata fuori. Così è stato”, racconta.

“Presa dal panico mi tirava giù”

Decisamente più complicato il salvataggio dell’altra ragazza, dato che anche il bagnino era andato in grande difficoltà.

“Lei spariva e ricompariva dall’acqua, presa dal panico mi tirava giù“, ricorda Stramaccioni.

La barca di salvataggio, che nel frattempo aveva soccorso il bagnino, non riusciva a raggiungerli perché erano troppo vicini agli scogli.

“Ho capito – racconta – che la ragazza aveva solo un modo per salvarsi, cioè infilarsi in una piccola insenatura” tra gli scogli. “L’ho afferrata e l’ho spinta lì con tutte le mie energie”.

La ragazza più grande era sotto choc, dice Stramaccioni: “Respirava a fatica, non ha detto una parola. Aveva uno sguardo che non avevo mai visto, fra lo scioccato e l’assente”.

Stramaccioni ricorda che quando è uscito dall’acqua, esausto e con diversi tagli per via degli scogli, non sapeva se la seconda ragazza ce l’avesse fatta: “Quando ho sentito le grida di gioia dei soccorritori è stata un’emozione fortissima“.

Il messaggio di Stramaccioni

Stramaccioni dice di aver voluto raccontare quanto accaduto per lanciare un messaggio: “La vita è il bene più prezioso che abbiamo, non sprechiamolo”.

“Quelle ragazze – spiega – potevano non tornare più a casa per un bagno avventato. Non entriamo in acqua se c’è la bandiera rossa”.

“L’ho detto ai miei figli sulla spiaggia, scossi per quanto avevano visto: niente vale più della vita, non c’è bravata che tenga”.