È stata evitata una tragedia nella tarda serata di ieri a Riccione, dove una bambina di 9 anni su sedia a rotelle è stata salvata da un carabiniere fuori servizio dopo essere caduta accidentalmente nelle acque profonde del porto canale durante lo spettacolo pirotecnico della tradizionale manifestazione “Madonna del Mare”. L’intervento tempestivo del militare ha permesso di riportare la piccola in salvo, tra la commozione e gli applausi dei numerosi spettatori presenti.



Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte, mentre centinaia di persone assistevano ai fuochi d’artificio organizzati per la ricorrenza religiosa che ogni anno richiama un gran numero di visitatori presso il porto canale di Riccione.

L’incidente: una bambina cade in acqua con la carrozzina

Secondo quanto ricostruito, la serata di festa si è trasformata in un momento di grande paura quando, per cause accidentali, una bambina di 9 anni in sedia a rotelle ha perso l’equilibrio ed è precipitata dalla banchina nelle acque del porto. In quel tratto, la profondità supera i 2 metri, rendendo la situazione particolarmente pericolosa, soprattutto perché la minore era ancora legata ai sistemi di sicurezza della carrozzina.

L’eroico intervento del carabiniere fuori servizio

Tra i presenti, un Appuntato dell’Arma dei Carabinieri di Riccione, libero dal servizio, si è accorto immediatamente di quanto stava accadendo. Senza esitazione, il militare si è tuffato in acqua e ha raggiunto la bambina in pochi istanti. Con grande prontezza, è riuscito a liberarla dai sistemi di sicurezza che la tenevano ancorata alla sedia a rotelle e a riportarla in superficie, evitando che la piccola affondasse.

Le prime cure e il lieto fine

Sulla banchina, il personale sanitario presente per garantire la sicurezza durante la manifestazione ha prestato le prime cure alla bambina, che è risultata in buone condizioni di salute, così come il suo soccorritore. L’intervento rapido e coraggioso del carabiniere ha permesso che la vicenda si concludesse senza gravi conseguenze, se non un grande spavento per la famiglia della minore, originaria della Lombardia e in vacanza sulla Riviera romagnola.

La reazione del pubblico e il riconoscimento al carabiniere

La scena si è conclusa tra gli applausi e la commozione dei presenti, ancora scossi per quanto appena accaduto. Il gesto del militare ha ricevuto il plauso di tutti, sottolineando ancora una volta il valore e la dedizione delle forze dell’ordine, anche fuori dall’orario di servizio.

La sicurezza durante gli eventi pubblici

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza delle misure di sicurezza durante le manifestazioni pubbliche, soprattutto in luoghi affollati e in prossimità di corsi d’acqua. La presenza di personale sanitario e di rappresentanti delle forze dell’ordine si è rivelata fondamentale per garantire un intervento tempestivo e scongiurare conseguenze ben più gravi.

Un esempio di coraggio e senso civico

Il salvataggio della bambina rappresenta un esempio di coraggio e senso civico che merita di essere sottolineato. Il carabiniere, pur trovandosi fuori servizio, non ha esitato a mettere a rischio la propria incolumità per salvare una vita, dimostrando come il dovere di aiutare il prossimo non conosca orari né limiti.

La famiglia: solo tanto spavento, ma nessuna conseguenza

La famiglia della bambina, proveniente dalla Lombardia, ha vissuto attimi di terrore ma ha potuto tirare un sospiro di sollievo grazie all’intervento del carabiniere e del personale sanitario. La vacanza sulla Riviera si è così conclusa con un grande spavento, ma senza conseguenze fisiche per la piccola.

Il porto canale di Riccione: luogo di festa e di salvataggio

Il porto canale di Riccione, solitamente teatro di eventi festosi e punto di ritrovo per residenti e turisti, è stato ieri anche il palcoscenico di un gesto eroico che ha evitato una tragedia. L’episodio resterà nella memoria di chi era presente come un esempio di prontezza e altruismo.

