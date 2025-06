Auto contromano e grave incidente sull'autostrada A22 del Brennero a Bolzano, morti e feriti: traffico in tilt

Un morto e cinque feriti, fra cui tre bambini. È questo il bilancio dell’incidente verificatosi sull’autostrada del Brennero nel territorio di Bolzano. Secondo la ricostruzione, un’auto sarebbe entrata al casello di Bolzano sulla carreggiata sud dell’autostrada, per poi imboccare contromano in direzione nord, causando l’incidente.

Incidente sull’autostrada del Brennero

L’incidente si è verificato poco prima delle 5:15 di domenica 15 giugno. Tra i feriti anche tre minori (di 14, 11 e 8 anni).

Due feriti sono stati portati agli ospedali di Bressanone e Trento, mentre i tre bambini sono stati trasferiti in elicottero alla Clinica universitaria di Innsbruck in Austria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzano, la polizia stradale e diverse ambulanze. Impiegato anche l’elisoccorso Pelikan 2.

Le indagini sono in corso, sia analizzando i segni sul manto stradale che raccogliendo testimonianze e vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza. I rilievi del caso verranno effettuati anche sulle automobili coinvolte.

Code sull’autostrada A22

Per effettuare in sicurezza le operazioni di soccorso e per i rilievi, si è reso necessario deviare il traffico sulla vicina statale del Brennero. Sull’A22 si sono formate lunghe code. L’autostrada è rimasta chiusa in direzione sud per alcune ore.

Il precedente

Solo quattro giorni prima si era verificato un altro incidente mortale lungo l’autostrada del Brennero.

Nel primo pomeriggio di martedì 11 giugno sulla carreggiata nord dell’autostrada A22 del Brennero, nel tratto compreso tra Bressanone e Vipiteno, in provincia di Bolzano, un’ambulanza della Croce Bianca ha tamponato un tir all’altezza di Fortezza.

Il bilancio: due morti, entrambi italiani, e due feriti lievi. Anche in quel caso l’incidente ha causato chiusure, code, rallentamenti del traffico e deviazioni.

E il 17 maggio il furgone di un corriere ha tamponato due auto in corsia di sorpasso, innescando una carambola che ha mandato in tilt il traffico sull’autostrada del Brennero tra i caselli di Ala Avio e Affi.