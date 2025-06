Ambulanza contro un tir sull'Autostrada A22 del Brennero tra Bressanone e Vipiteno, due morti nell'incidente

Drammatico incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì 11 giugno sulla carreggiata nord dell’autostrada A22 del Brennero, nel tratto compreso tra Bressanone e Vipiteno, in provincia di Bolzano. Intorno alle 14, un’ambulanza della Croce Bianca ha tamponato violentemente un tir all’altezza di Fortezza. Il bilancio è tragico: due morti, entrambi italiani, e due feriti lievi.

Ambulanza contro un tir sull’Autostrada A22

Incidente mortale sull'A22 del Brennero tra Bressanone e Vipiteno: come riporta Ansa, un'ambulanza della Croce Bianca ha tamponato un tir all'altezza di Fortezza, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre due.

Il mezzo di soccorso viaggiava in direzione nord quando, per cause ancora da chiarire, è avvenuto il tragico schianto che ha portato alla chiusura dell’autostrada.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Fortezza, in provincia di Bolzano

Le vittime sono un paziente trasportato e una persona accompagnatrice, deceduti sul colpo a causa della violenza dell’impatto. I soccorsi del 118 sono stati tempestivi, ma inutili: i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso.

L’impatto tra l’ambulanza e il camion: autostrada chiusa

L’ambulanza coinvolta era in viaggio da Bolzano verso Vipiteno per un trasporto sanitario. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con la parte posteriore di un camion. Il volontario della Croce Bianca alla guida e un altro passeggero sono rimasti feriti in modo lieve e trasportati in ospedale.

Subito dopo l’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano e i volontari di Varna e Vipiteno, che hanno operato per rimuovere le vittime incastrate tra le lamiere. La Polizia stradale ha effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.

A seguito dell’impatto, è stato necessario chiudere l’ingresso autostradale a Bressanone, mentre sulla carreggiata si sono formate lunghe code.

Il dolore della Croce Bianca

La Croce Bianca ha diffuso una nota in cui si dice “profondamente scossa da questo tragico evento”, sottolineando quanto sia doloroso che una tragedia avvenga proprio durante un servizio di trasporto sanitario. “I nostri soccorritori sono ogni giorno in strada per salvare vite”, si legge nel comunicato, “e quando accade qualcosa del genere, il colpo è durissimo”.

L’associazione ha ricordato che i suoi mezzi percorrono ogni anno oltre 9 milioni di chilometri e ha ribadito il costante impegno nella formazione dei volontari attraverso corsi di guida sicura.