Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e il sequestro di oltre 18 grammi di cocaina il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi. Un cittadino albanese di 50 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. L’intervento è stato effettuato nella giornata odierna, dopo che le indagini avevano fatto emergere sospetti sulla presenza di armi e droga nell’abitazione e nel veicolo dell’uomo, situati nella zona di viale Piacenza. L’arresto è stato convalidato e all’indagato è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Le indagini e i sospetti sulla presenza di armi e droga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio da una pregressa attività investigativa che aveva portato gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lodi a sospettare che il cittadino albanese potesse detenere illegalmente armi e sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione sia nell’abitazione dell’uomo, situata nella zona di viale Piacenza, sia sull’autocarro di sua proprietà.

Il ritrovamento del coltello e della droga nell’autocarro

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno scoperto, nascosto nella portiera lato conducente, un coltello da cucina a punta, con lama liscia e affilata, della lunghezza di circa 20 cm. Questo oggetto, considerato uno strumento atto ad offendere, ha immediatamente fatto scattare ulteriori controlli. Nel portaoggetti in alto all’interno dell’abitacolo, è stato inoltre rinvenuto un involucro di carta arrotolato contenente una sostanza bianca del peso di 2,01 grammi. Gli agenti hanno quindi sequestrato sia il coltello che la sostanza sospetta per ulteriori accertamenti.

La perquisizione domiciliare e il sequestro della cocaina

La perquisizione si è poi spostata nell’abitazione dell’uomo, situata a Lodi, nella zona di viale Piacenza. Tra gli attrezzi di lavoro del sospettato, gli agenti hanno trovato un cartone contenente tre involucri di carta chiusi, all’interno dei quali era nascosta una sostanza di colore bianco. Il peso complessivo della sostanza sequestrata in casa è risultato essere di 16,37 grammi. Sommando quanto rinvenuto nell’autocarro e nell’abitazione, il totale della sostanza sequestrata ha superato i 18 grammi.

L’arresto in flagranza e la convalida

Al termine delle operazioni di perquisizione, il cittadino albanese è stato accompagnato in Questura per la redazione dei verbali e per sottoporre la sostanza sequestrata al narcotest. Gli esami hanno confermato che si trattava di cocaina, suddivisa in quattro dosi pronte per essere vendute al dettaglio. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

IPA