È di un arresto e di un sequestro di droga e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Grosseto nella tarda mattinata del 24 luglio 2025. Un uomo è stato fermato in piazza de Maria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo essere stato sorpreso a nascondere un involucro contenente cocaina. L’intervento, scattato nell’ambito di un servizio di contrasto ai reati legati agli stupefacenti, si è concluso con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Grosseto.

Le indagini e l’operazione della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nella tarda mattinata del 24 luglio 2025, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Grosseto hanno intensificato i controlli in piazza de Maria, zona già sotto osservazione per la presenza di attività sospette legate al traffico di stupefacenti. Durante il servizio, gli operatori hanno individuato un uomo già noto alle forze dell’ordine e oggetto di attenzione investigativa.

L’inseguimento e la scoperta della droga

Gli agenti hanno seguito con discrezione i movimenti dell’uomo, notando che, con fare circospetto, si avvicinava a una fioriera e vi nascondeva un oggetto. Dopo averlo bloccato, i poliziotti hanno recuperato l’involucro, che si è rivelato essere un calzino contenente sette involucri termosaldati con polvere bianca. I successivi accertamenti hanno confermato che si trattava di cocaina, per un peso complessivo lordo di 7 grammi.

Il sequestro del denaro e la perquisizione

Nel corso della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 690 euro in contanti, suddivisi in 17 banconote da 20 euro, 19 banconote da 10 euro e 5 banconote da 50 euro. Sia la sostanza stupefacente che il denaro sono stati immediatamente sottoposti a sequestro dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno così raccolto ulteriori elementi a carico dell’indagato.

L’arresto e le misure cautelari

Alla luce delle prove raccolte, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Grosseto, in attesa dell’udienza di convalida. Il giorno successivo, 25 luglio 2025, si è svolta l’udienza per direttissima, al termine della quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Grosseto.

