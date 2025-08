Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un cittadino dominicano di 40 anni per detenzione ai fini di spaccio di cocaina: è questo il risultato di un’operazione della Polizia di Stato, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri ad Ancona. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di mezzo etto di cocaina suddivisa in 3 involucri e di 1700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’arresto è stato disposto dopo settimane di indagini e pedinamenti, culminati con una perquisizione domiciliare.

Le indagini della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è il frutto di un’attività investigativa mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’hinterland dorico. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ancona avevano da tempo posto sotto osservazione il sospettato, già gravato da precedenti penali e noto per la sua presenza nel circuito criminale locale. L’uomo era considerato un punto di riferimento per l’approvvigionamento di cocaina destinata soprattutto ai giovani frequentatori dei locali notturni del litorale.

Pedinamenti e appostamenti: la svolta nelle indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nelle ultime settimane gli investigatori hanno intensificato i controlli nei confronti del sospettato, attivando servizi di pedinamento, appostamento e osservazione. Queste attività hanno permesso di raccogliere elementi concreti che hanno portato alla decisione di procedere con una perquisizione personale e domiciliare.

La perquisizione e il sequestro della droga

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un primo involucro di cocaina, del peso di quasi mezzo etto, nascosto all’interno di una confezione di corn flakes. Altri 2 involucri sono stati trovati in un cassetto: uno contenente 0,85 grammi e l’altro 0,30 grammi della stessa sostanza. Tutta la droga sequestrata è risultata essere di prima qualità, pronta per essere immessa sul mercato locale.

Il denaro e il materiale per il confezionamento

Oltre alla sostanza stupefacente, la Polizia ha sequestrato anche 1700 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita di spaccio. Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche ritagli circolari in cellophane, tipicamente utilizzati per confezionare le dosi di droga destinate alla vendita.

L’arresto e la misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli inequivocabili indizi raccolti hanno portato all’arresto del cittadino dominicano. Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa del giudizio di convalida che si è tenuto oggi.

L’uomo arrestato non era nuovo alle forze dell’ordine: già in passato era stato colpito da provvedimenti giudiziari e aveva subito almeno un arresto per reati analoghi. La sua attività di spaccio era ben conosciuta dagli investigatori, che hanno deciso di intensificare la sorveglianza proprio per prevenire ulteriori episodi di detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio nell’area di Ancona.

