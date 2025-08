Morto al concerto degli Oasis a Wembley, spettatore 40enne perde la vita precipitando dagli spalti

Un fan degli Oasis è morto dopo essere caduto dagli spalti dello stadio di Wembley. L’incidente è avvenuto in una delle date londinesi della reunion del gruppo britpop. La vittima, un uomo di 40 anni, è deceduto sul colpo. La band e i fratelli Gallagher hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia.

L’incidente al concerto di Wembley

Secondo quanto ricostruito dalla Bbc, l’uomo è caduto da una delle balconate nel corso del concerto di Wembley degli Oasis di sabato 2 agosto, intorno alle 22.20, orario in cui lo spettacolo era al termine.

I responsabili dello stadio hanno dichiarato in una nota che i medici, la polizia e il servizio di ambulanza di Londra sono intervenuti per soccorrere lo spettatore, ma nonostante i tentativi di rianimazione il 40enne ha riportato ferite troppo gravi ed è morto sul posto.

ANSA

Fan al primo concerto di Cardiff del reunion tour degli Oasis

Le testimonianze sulla morte dello spettatore

Al Daily Mail, uno spettatori presente a Wembley ha raccontato di aver “sentito urla e grida, il ragazzo è caduto dalla balconata. Non so come sia potuto succedere”.

“È stato orribile. Pensavamo fosse un cappotto che stava cadendo, ma poi abbiamo visto l’uomo sul pavimento di cemento. È stato davvero devastante” ha raccontato un’altra delle persone presenti alla scena.

La polizia ha dichiarato di ritenere “probabile che diverse persone abbiano assistito all’incidente o che lo abbiano ripreso, consapevolmente o inconsapevolmente, tramite un video girato con un cellulare” e che l’indagine sarà trasmessa all’ente britannico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’Health & Safety Executive.

Il messaggio degli Oasis

Appresa la notizia della morte del fan durante il concerto, gli Oasis hanno manifestato vicinanza alla famiglia con una nota:

“Siamo scioccati e addolorati per la morte del nostro fan. Le nostre più sincere condoglianze vanno alla famiglia e agli amici della persona coinvolta” è stato il messaggio della band.

Nonostante l’incidente, il concerto sold-out a Wembley degli Oasis di domenica 3 agosto è andato in scena come da programma.

La band continuerà il reunion tour con le tre date di Edimburgo dell’8,9 e 12 agosto, per poi volare in Irlanda, Canada, Stati Uniti e Messico prima di tornare a Londra il 27 e 28 settembre.