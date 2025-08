Quando arriva l'Assegno Unico di agosto 2025, il calendario dei pagamenti e gli importi in base all'Isee

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Con l’avvio del mese di agosto 2025 scatta il countdown per l’Assegno Unico Universale, che dovrebbe essere erogato tra il 20 e il 21 per i beneficiari abituali. Chi ha presentato nuove richieste, invece, riceverà il pagamento entro fine settembre. Dal 2025 l’importo è stato aumentato dello 0,8%: varia tra 57,45 e 200,99 euro e include nuove maggiorazioni.

Le date dei pagamenti di agosto 2025

L’Inps ha pubblicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico Universale (AUU) per il mese di agosto 2025, informando milioni di famiglie in attesa del versamento periodico.

In base alle tempistiche comunicate dall’ente previdenziale, chi riceve regolarmente l’assegno vedrà il pagamento effettuato tra il 20 e il 21 agosto. Diversamente, i nuclei che hanno aggiornato i dati o presentato una nuova domanda riceveranno l’importo entro fine settembre.

Il pagamento dell’Assegno Unico dovrebbe partire intorno al 20 agosto

Le nuove regole dell’Assegno Unico

Dal 2025 sono entrate in vigore nuove regole che sono state introdotte con il proposito di semplificare la gestione del beneficio. Grazie a queste, non è stato più necessario presentare una nuova richiesta per chi già percepiva l’Assegno Unico Universale, ma è stato confermato l’obbligo di aggiornare l’Isee entro il 28 febbraio per continuare a ricevere correttamente l’accredito.

In aggiunta, l’adeguamento del beneficio all’inflazione ha fatto salire gli importi dallo 0,8% dal 1° febbraio: ora l’assegno varia tra 57,45 e 200,99 euro per ogni figlio.

Novità interessanti sono state implementate anche sul piano della gestione dei versamenti: da quest’anno l’Inps utilizza il Sistema Unico di Gestione Iban (SUGI), che consente ai cittadini di registrare e utilizzare i propri estremi bancari anche per altri benefici.

Come si calcolano gli importi dell’Assegno Unico

L’importo dell’Assegno Unico Universale viene calcolato in base all’Isee del nucleo familiare, al numero e all’età dei figli, e ad alcune condizioni specifiche.

L’importo massimo del beneficio spetta a chi ha un indicatore Isee inferiore a 17.090,61 euro, mentre il minimo si applica per valori sopra i 45.574,96 euro o in mancanza di Isee.

Oltre al livello base, sono previste maggiorazioni per i richiedenti che presentano figli con disabilità, madri under 21, genitori entrambi lavoratori, famiglie numerose o con bambini sotto i 3 anni.

Se l’importo risultasse più basso rispetto a quello percepito con i vecchi assegni familiari e le detrazioni, è previsto inoltre un meccanismo di compensazione.