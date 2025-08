Incidente sull'A1 tra Arezzo e Valdarno, 3 morti su un'ambulanza e 15 feriti: un tir ha saltato la carreggiata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un drammatico incidente si è verificato sull’autostrada A1, tra Arezzo e Valdarno, dove un mezzo pesante avrebbe causato una serie di scontri dopo aver saltato la carreggiata e aver colpito un secondo mezzo pesante, un caravan e un’ambulanza. Traffico bloccato in entrambe le direzioni, al momento si contano 3 morti e 15 feriti.

L’incidente sull’A1 tra Arezzo e Valdarno

Un gravissimo incidente si è verificato nella mattinata di oggi – lunedì 4 agosto 2025 – nel tratto valdarnese dell’autostrada A1, tra i caselli di Arezzo e Valdarno, nei pressi dello stabilimento Prada.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, come riportato da La Nazione, il sinistro sarebbe stato causato da un tir, che ha saltato improvvisamente la carreggiata.

ANSA Vigili del Fuoco al lavoro sull’A1, dov’è avvenuto l’incidente, tra Arezzo e Valdarno, che ha causato 3 morti e 15 feriti

Il tir avrebbe quindi colpito dalla parte opposta un altro mezzo pesante, un caravan e un’ambulanza della Misericordia del Valdarno, causando così un drammatico incidente a catena.

Morti e feriti in seguito allo schianto

In seguito allo schianto, sul posto sono accorse due squadre dei Vigili del Fuoco, partite da Arezzo e Montevarchi, il personale medico del 118 dell’Asl Toscana, giunto con automedica, autoinfermistica e il supporto di Pegaso 1 e Pegaso 3, e le Forze dell’Ordine. È stato attivato il protocollo Maxiemergenza

Ad ora sono tre le morti accertate: operatore, soccorritore volontario e paziente a bordo dell’ambulanza colpita dal tir. Il bilancio rischia però di aggravarsi con il passare del tempo.

Al momento sono difatti 15 i feriti: 1 ferito in codice rosso (codice 3), che sarebbe l’autista dell’ambulanza coinvolta nel sinistro, 4 feriti in codice giallo (codice 2) e 10 feriti in codice verde (codice 1).

La dichiarazione di Giani sull’incidente in A1

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha cercato di chiarire la situazione sull’A1 con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook: “Grave incidente sulla A1 fra Arezzo e Valdarno, attivato il sistema regionale di maxi-emergenza sanitaria con mezzi, personale e i nostri elisoccorso della Regione Toscana Pegaso 1 e Pegaso 3, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine”.

“Ringrazio tutte le persone impegnate nei soccorsi e rivolgo un pensiero commosso e un abbraccio alla Misericordia – conclude poi il presidente della Regione – Esprimo il più profondo cordoglio della Regione Toscana ai familiari delle vittime”.

Autostrade per l’Italia ha invece chiarito con un comunicato che “l’A1 Milano-Napoli è chiusa tra Valdarno e Arezzo e il traffico è bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto al km 339 in cui sono rimasti coinvolti un camion che ha effettuato un salto di carreggiata e più veicoli”.

“Sono state istituite le uscite obbligatorie ad Arezzo in direzione di Firenze e a Valdarno verso Roma dove si sono formate code – chiarisce poi la società – A chi è diretto a Bologna consigliamo di uscire a Valdichiana percorrere la Siena-Bettolle SS326 e rientrare a Valdarno. Per lunghe percorrenze verso Roma uscire a Firenze Impruneta, seguire per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare a Valdichiana”.