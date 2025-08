Monica Favaro morta per un tumore a Mogliano, la sua dottoressa l'aveva scambiato per un mal di gola

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Monica Favaro, una donna di 63 anni, collaboratrice scolastica a Mogliano Veneto in provincia di Treviso, è morta per un tumore al quarto stadio inizialmente scambiato per mal di gola dal suo medico. La diagnosi corretta è arrivata troppo tardi: nonostante un intervento d’urgenza, la malattia ha avuto il sopravvento.

Morta a Mogliano, la diagnosi errata

Le avevano detto di avere un banale mal di gola: quel malessere si è rivelato il risultato di un carcinoma in fase avanzata. Così è iniziato il drammatico caso di Monica Favaro, collaboratrice scolastica nella scuola elementare “Dante Alighieri” di Mogliano.

La 63enne è morta a causa di un tumore diagnosticato troppo tardi. Soltanto due mesi e mezzo prima, non riuscendo a trovare sollievo, si era rivolta alla sua dottoressa.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Monica Favaro viveva a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso: la diagnosi non è arrivata in tempo

La donna era uscita dallo studio medico senza particolari preoccupazioni: l’ipotesi era stata un’afta o un’infiammazione passeggera.

Purtroppo, la seconda visita e gli esami strumentali avevano svelato la verità: un cancro al quarto stadio, ormai non più operabile.

L’intervento d’urgenza contro il tumore

A raccontare il calvario di sua madre al Gazzettino è il figlio Lorenzo. Monica ha affrontato la malattia con forza e dignità, scegliendo di non trasferirsi da lui per non pesare sugli amati nipotini Leonardo e Mattia, a cui era profondamente legata.

Dopo la diagnosi corretta, la donna è stata sottoposta a un intervento d’urgenza lo scorso 9 luglio, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate.

Il suo ultimo mese Monica lo ha passato in ospedale, dove si è spenta serenamente venerdì 1 agosto.

Chi era Monica Favaro

Monica Favaro avrebbe potuto raggiungere la pensione tra cinque anni se il cancro non l’avesse fermata troppo presto.

La 63enne era conosciuta come una donna allegra, generosa e determinata. Per anni, durante l’estate, aveva offerto aiuto ai bambini orfani in Toscana con l’associazione “Gli amici della Zizzi”. I suoi colleghi e chi l’ha incontrata nei corridoi scolastici la ricordano con affetto.

L’ultimo saluto a Monica Favaro è stato programmato per giovedì 7 agosto alle 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Mogliano.