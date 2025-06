Jessie J rivela di avere un tumore al seno su Instagram, l'annuncio della cantante: "Il cancro è orribile"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La cantante britannica Jessie J ha rivelato, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, di avere un tumore al seno in fase iniziale. La 37enne ha chiarito di aver già effettuato diversi esami, così come di aver valutato se condividere pubblicamente la sua diagnosi: “So quanto la condivisione in passato mi abbia aiutato”.

Il tumore al seno di Jessie J

Nella giornata di ieri – martedì 3 giugno 2025 – la cantautrice britannica Jessie J ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video nel quale ha annunciato di avere un tumore al seno.

“Mi è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale – ha detto nel video la cantante 37enne – Sottolineo la parola ‘in fase iniziale’. Il cancro è terribile in qualsiasi forma, ma io mi aggrappo alla parola ‘in fase iniziale'”.

Fonte foto: IPA Jessie J durante un’esibizione: la cantante ha rivelato in un post sui propri profili social di avere un tumore al seno

Jessie J ha chiarito fin da subito di essersi sottoposta a diversi esami, e di aver riflettuto molto sulla possibilità di rivelare o meno questa notizia al suo pubblico, decidendo infine di voler “essere aperta e condividere”.

Il messaggio sui social

Il video sui social è quindi arrivato, in primo luogo, perché “egoisticamente, non ne parlo abbastanza […] Non riesco a elaborare la cosa perché sto lavorando molto duramente”.

“So anche quanto la condivisione in passato mi abbia aiutato – ha ammesso la cantante – perché altre persone mi hanno dato il loro amore e sostegno, e anche le loro storie”.

“Mi spezza il cuore pensare che così tante persone stiano attraversando situazioni simili o peggiori: questa è la cosa che mi uccide” ha aggiunto ancora Jessie J.

Il futuro di Jessie J

Jessie J, che ha avuto un figlio nel 2023, dopo aver avuto un aborto spontaneo nel novembre 2021, fin da piccola ha sofferto di alcune patologie: all’ età di otto anni le è difatti stata diagnosticata una cardiopatia, a 18 anni ha avuto un lieve ictus ed è diventata sorda per un breve periodo nel 2020.

La cantante, che si esibirà al Capital’s Summertime Ball allo stadio di Wembley domenica 15 giugno, ha però mantenuto la sua solita ironia, e ha parlato del suo tumore come di un “modo molto spettacolare per rifarsi il seno”.

Jessie J ha comunque tranquillizzato tutti i suoi fan, chiarendo che “sparirò per un po’ dopo il Summertime Ball per l’operazione, ma tornerò con un seno enorme e altra musica”.