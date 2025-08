Sabrina Salerno torna a parlare del tumore al seno, "la cura ormonale mi dà problemi"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sabrina Salerno, in occasione del lancio del suo nuovo singolo Bollente in feat con Ludwig, ad un anno dalla diagnosi del tumore al seno ha aggiornato sulle sue condizioni di salute. La cantante sta seguendo una terapia ormonale specifica, non senza conseguenze, ma questo non le impedisce di continuare a lavorare e fare musica. Non è mancata l’occasione anche per parlare dei suoi colleghi e delle sue colleghe.

Sabrina Salerno il tumore al seno

Su Instagram l’artista nell’agosto 2024 rivelò ai suoi fan di avere un nodulo maligno al seno.

Si trattava, nel dettaglio, di una lesione non palpabile scoperta grazie ad una mammografia eseguita per prevenzione.

IPA Sabrina Salerno racconta il suo percorso post tumore al seno

L’intervento, a pochi giorni di distanza dall’annuncio della malattia, riuscì perfettamente.

Essendo un tumore allo stato iniziale, quello che aveva colpito Sabrina Salerno, ed essendo stato scoperto precocemente, l’attrice e showgirl non ha dovuto sottoporsi a chemioterapia ma solo a radioterapia.

Come da prassi deve però ancora sottoporsi a cure.

Sabrina Salerno e i problemi per le cure ormonali

In un’intervista a Libero Quotidiano, Sabrina Salerno ha raccontato le conseguenze post diagnosi di tumore al seno.

La sua vita è inevitabilmente cambiata e ha dovuto fare i conti con continue analisi, terapie e preoccupazioni sul suo stato di salute.

Soprattutto, dal punto di vista psicologico, ha pesato in questo periodo per la cantante ligure la preoccupazione di una recidiva del cancro che l’ha colpita.

In particolare l’artista ha spiegato che la terapia ormonale a cui si sta sottoponendo le dà problemi, non specificati nel dettaglio.

“Mi chiedo come mai nel 2025 non si sia ancora trovato un metodo per far andare le cose meglio” ha tuonato Sabrina Salerno sottolineando la necessità di continuare con la ricerca.

La carriera non si ferma

Con il suo spirito ottimistico e combattivo, l’icona della musica dance anni 80 ha continuato a lavorare senza soste, anche in questo periodo.

La sua hit estiva si chiama Bollente in duetto con Ludwig, nome d’arte di Ludovico Franchitti, dj e producer.

Nella stessa intervista Sabrina Salerno ha parlato anche dei suoi colleghi e delle sue colleghe.

Stima molto Alfa, genovese come lei, e non ha risparmiato complimenti per Elodie, Jennifer Lopez e Cher.

L’artista ha sottolineato come l’utilizzo del corpo a fini artistici non va demonizzato, anzi è uno strumento importante per veicolare messaggi e fare musica.