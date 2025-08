Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e il sequestro di sostanze stupefacenti sono il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Marcianise nella serata di ieri. Un giovane di 24 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato in possesso di crack e cocaina nascosti nell’abitazione dove stava scontando la pena. L’intervento è stato effettuato dopo che i militari hanno notato un sospetto via vai di persone nei pressi della casa del ragazzo, facendo scattare il blitz per interrompere una presunta attività di spaccio.

Il blitz dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise. I militari sono intervenuti poco dopo le 20.00 di ieri, a seguito di una segnalazione che indicava un insolito movimento di persone nei pressi dell’abitazione di un giovane già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti. Le visite frequenti, a tutte le ore del giorno e della notte, hanno insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di approfondire la situazione con un controllo mirato.

L’operazione: come si è svolto l’arresto

Giunti presso l’appartamento dove il 24enne stava scontando la misura cautelare, i militari hanno immediatamente notato la presenza di alcuni ospiti occasionali. Questi ultimi, arrivati a bordo di uno scooter, sono entrati nell’abitazione per poi allontanarsi rapidamente, comportamento tipico di chi si reca a effettuare acquisti illeciti. I Carabinieri hanno quindi proceduto a una perquisizione personale e domiciliare, estendendo i controlli anche alle pertinenze dell’alloggio.

Il ritrovamento della droga

Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto alcune bustine in cellophane nascoste tra pezzi di legno. All’interno delle confezioni sono stati rinvenuti crack e cocaina, sostanze che, secondo le stime degli investigatori, sarebbero state sufficienti per il confezionamento di almeno 100 dosi di stupefacente. Oltre alla droga, è stato recuperato anche materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, a conferma dell’attività di spaccio che si stava presumibilmente svolgendo all’interno dell’appartamento.

Il sequestro e l’arresto

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata immediatamente posta sotto sequestro, insieme al materiale per il confezionamento. Il 24enne è stato condotto in caserma, dove sono state espletate le formalità di rito. Successivamente, il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Il contesto: una situazione già nota alle forze dell’ordine

Il giovane arrestato era già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati legati agli stupefacenti. Nonostante la misura restrittiva, avrebbe continuato a gestire un’attività di spaccio direttamente dalla propria abitazione, sfruttando la posizione per eludere i controlli e mantenere i contatti con i clienti. Il via vai di persone, però, non è passato inosservato ai Carabinieri, che hanno deciso di intervenire per interrompere il traffico illecito.

L’intervento dei Carabinieri di Marcianise si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzate a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Le forze dell’ordine, infatti, monitorano costantemente le situazioni a rischio, intervenendo tempestivamente quando emergono segnali di possibili attività illecite. In questo caso, la collaborazione tra cittadini e Carabinieri si è rivelata fondamentale per smascherare e fermare un traffico di droga che si svolgeva all’interno di un’abitazione privata.

