È di un arresto e il sequestro di quasi mezzo chilogrammo di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nella centralissima piazza Manganelli. Un giovane di 23 anni è stato fermato e sottoposto a arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere stato sorpreso con un ingente quantitativo di droga nascosto in uno zaino all’interno della sua auto. L’intervento è avvenuto nella serata di ieri a Catania, quando gli agenti della squadra volanti hanno notato il comportamento sospetto del ragazzo, già segnalato in passato come assuntore di droga.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel cuore di Catania, precisamente in piazza Manganelli, una delle zone più trafficate e centrali della città. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno intercettato il giovane durante un normale servizio di controllo del territorio, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso e guardingo.

Il controllo e il comportamento sospetto

Il protagonista della vicenda, un ragazzo di 23 anni, era già noto alle forze dell’ordine per essere stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga. Mentre percorreva la piazza a bordo della sua auto, ha incrociato lo sguardo con una volante della Polizia e ha iniziato a controllare ripetutamente lo specchietto retrovisore, come per assicurarsi di non essere seguito. Questo comportamento ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di fermarlo per un controllo più approfondito.

La perquisizione personale e il primo ritrovamento

Durante il controllo, il giovane ha mostrato segni evidenti di nervosismo e insofferenza, spingendo i poliziotti a procedere con una perquisizione personale. All’interno dei suoi indumenti è stata trovata una bustina contenente otto grammi di crack, oltre a 550 euro in contanti nascosti nella tasca dei pantaloni. Il ritrovamento ha fatto scattare ulteriori accertamenti, estendendo la perquisizione anche all’autovettura.

Il sequestro della droga in auto

All’interno dell’auto, gli agenti hanno scoperto un grosso zaino nero, abilmente nascosto, che conteneva diverse tipologie di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi pronte per la vendita. In particolare, sono stati rinvenuti marijuana, hashish e cocaina, per un peso complessivo di quasi mezzo chilogrammo. Tutta la droga è stata immediatamente sequestrata, insieme al denaro contante trovato in possesso del giovane.

Le accuse e la misura cautelare

Il ragazzo è stato quindi accompagnato negli uffici della squadra volanti per gli adempimenti di rito. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima. Le accuse a suo carico sono di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Il video dell’operazione

La Polizia di Stato ha diffuso un video che documenta le fasi salienti dell’operazione, disponibile al seguente link: Guarda il video dell’operazione.

