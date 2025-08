Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin in diretta tv si scaglia contro Claudio Sterpin: "La sta infangando"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Non vi è ancora verità sulla morte di Liliana Resinovich, trovata senza vita il 14 dicembre 2021. L’iniziale ipotesi di un suicidio ha lasciato spazio a quella di un omicidio, per il quale unico indagato è al momento il marito Sebastiano Visintin. L’uomo, che si dichiara innocente, ha risposto in diretta televisiva alle accuse di Claudio Sterpin, che di Resinovich afferma essere stato l’amante.

Sebastiano Visintin si difende dalle accuse

Sebastiano Visintin dichiara la propria innocenza e non è preoccupato dal proseguire delle indagini sulla morte della moglie.

“Essere indagato è devastante, ma non ho niente da nascondere” dichiara il marito di Liliana Resinovich.

ANSA Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich

È concento degli ulteriori accertamenti in atto, “così avremo delle risposte” e, ospite di Morning News si difende dalle accuse.

In particolare, Visintin risponde alle recenti dichiarazioni di Claudio Sterpin, che di Resinovich fu grande amico, forse qualcosa di più.

Sterpin proclama di essere stato amante della donna. “Io chiedo di rispettare Liliana, – risponde Visintin – la sta infangando con cose che, a mio avviso, non sono vere”.

“Cosa dovrei pensare di mia moglie stando a quello che dice lui?” si chiede, mentre prova “tenerezza” per la convinzione del rivale di esserne stato “l’amico speciale”.

Nessun rancore, tuttavia: “Ho molta stima di questa persona, che ha fatto la storia di Trieste per quel che riguarda lo sport”.

Le dichiarazioni di Claudio Sterpin

Ospite della stessa trasmissione Mediaset, il corridore Claudio Sterpin, ha affermato di aver intrattenuto per anni una relazione amorosa con Liliana Resinovich.

Dichiara che stavano programmando di fuggire assieme e che, di fronte a tali progetti, un suicidio appare improbabile.

Per Sterpin, la morte della donna è stata “una cosa premeditata” e quella del marito è “una messa in scena studiata da tempo”.

“A lui conviene senz’altro dimostrare che Liliana si è suicidata, – chiosa – perché così tutto finisce”.

Nuove indagini sull’omicidio di Liliana Resinovich

A quasi quattro anni dal ritrovamento del corpo senza vita di Liliana Resinovich, proseguono le indagini sulla sua morte.

Gli inquirenti hanno svolto ulteriori indagini sull’appartamento in cui la donna viveva con il marito (al momento l’unico indagato).

A settembre sono in programma ulteriori accertamenti sugli abiti della vittima e sui sacchi in cui sono stati rinvenuti.

Con il secondo incidente probatorio, l’accusa cerca finalmente una risposta a questo presunto delitto ancora privo di colpevole.