Due arresti e due allontanamenti sono il bilancio delle recenti operazioni della Polizia di Stato di Venezia, che ha intensificato i controlli sul territorio per fronteggiare l’aumento di presenze turistiche. Lunedì scorso, a poche ore di distanza, sono stati fermati un cittadino straniero e un italiano, entrambi ricercati per reati contro la persona e il patrimonio. Gli arresti sono stati eseguiti sul lungomare jesolano, come parte di una più ampia strategia di prevenzione e sicurezza.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le attività di controllo sono state rafforzate in risposta al notevole afflusso di turisti che, soprattutto nei mesi estivi, affollano il litorale di Jesolo. Lunedì scorso, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Jesolo hanno individuato due soggetti ricercati in due distinte operazioni di controllo. I due uomini sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti, che hanno portato alla loro identificazione e successivo arresto.

Il primo arresto: mandato europeo per reati gravi

Il primo dei due fermati è un cittadino di nazionalità straniera, risultato destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalle autorità moldave. L’uomo era ricercato per reati contro la persona e contro il patrimonio, accuse che hanno portato le forze dell’ordine ad agire tempestivamente. Dopo gli accertamenti, il soggetto è stato trasferito presso la Casa Circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia, dove dovrà scontare una pena superiore a 3 anni di reclusione.

Il secondo arresto: ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio

Il secondo individuo fermato è un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia legati a reati contro il patrimonio. Su di lui pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Brindisi. L’uomo dovrà scontare una condanna a 1 anno di reclusione. Anche in questo caso, l’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Jesolo, che hanno agito in stretta collaborazione con le autorità giudiziarie competenti.

Prevenzione e sicurezza: due fogli di via per soggetti pericolosi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività di prevenzione non si è limitata agli arresti. Nei giorni scorsi, il Questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha disposto due Fogli di Via Obbligatori nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi. I due individui, rintracciati dagli agenti del Commissariato di Jesolo, sono stati allontanati dal Comune per prevenire ulteriori episodi delittuosi sul territorio.

Controlli intensificati per la sicurezza dei turisti

L’incremento dei servizi di controllo sul litorale jesolano si inserisce in un più ampio piano di sicurezza predisposto dalla Questura di Venezia. L’obiettivo è garantire la tranquillità di residenti e visitatori, soprattutto durante la stagione estiva, quando la presenza di turisti aumenta sensibilmente. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per contrastare efficacemente i reati e mantenere alto il livello di sicurezza.

Le conseguenze degli arresti e degli allontanamenti

Gli arresti eseguiti lunedì scorso rappresentano un importante risultato nell’ambito della lotta ai reati contro la persona e il patrimonio. Il cittadino straniero dovrà scontare una pena di oltre 3 anni di reclusione, mentre l’italiano sconterà 1 anno di detenzione. I due soggetti allontanati dal Comune, invece, non potranno fare ritorno a Venezia per il periodo stabilito dal provvedimento, contribuendo così a ridurre il rischio di nuovi episodi delittuosi nella zona.

