Due cinquantenni di nazionalità straniera sono stati denunciati per tentato furto in abitazione a Caltanissetta, dopo essere stati identificati grazie alle immagini di videosorveglianza. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha portato all’avvio di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, con l’obiettivo di individuare i responsabili di una serie di furti e tentati furti nel capoluogo nisseno. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i due uomini sono stati ripresi dalle telecamere mentre cercavano di introdursi in un appartamento, ma sono stati messi in fuga dalla presenza del sistema di sicurezza.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una denuncia presentata in Questura da un cittadino che aveva notato movimenti sospetti nel proprio condominio. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi acquisito e analizzato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato nell’edificio, che mostravano chiaramente i due cinquantenni aggirarsi nei pressi dell’appartamento preso di mira. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di identificare i sospetti, che, accortisi delle telecamere, si sono dati alla fuga prima di riuscire a portare a termine il furto.

Precedenti penali e modalità operative

Durante le indagini è emerso che uno dei due uomini aveva numerosi precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio. Gli investigatori hanno inoltre individuato il veicolo utilizzato dai sospetti per raggiungere il centro cittadino, elemento che ha contribuito a ricostruire i loro spostamenti e a rafforzare il quadro indiziario nei loro confronti.

Un secondo episodio e il “metodo della colla”

Gli stessi soggetti sono stati coinvolti in un altro episodio di tentato furto e violazione di domicilio, denunciato presso la locale Stazione dei Carabinieri. Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Caltanissetta, hanno portato al deferimento dei due all’Autorità Giudiziaria. Gli investigatori stanno ora approfondendo il loro coinvolgimento in ulteriori episodi analoghi, avvenuti negli stessi giorni, che presentano modalità operative simili.

In particolare, è stato accertato che i due uomini utilizzavano il cosiddetto “metodo della colla”: applicavano una piccola quantità di colla tra i portoni e gli stipiti degli ingressi delle abitazioni, per verificare se i proprietari fossero in casa. Se la colla risultava intatta dopo alcune ore, i malviventi deducevano che l’appartamento fosse vuoto e quindi pronto per essere svaligiato. Al momento dell’identificazione, i Carabinieri hanno trovato i due in possesso di un tubetto di colla, confermando così i sospetti sulle loro intenzioni.

Allarme sociale e reazione delle forze dell’ordine

L’operazione delle forze di polizia nissene ha assunto particolare rilievo in termini di sicurezza pubblica. Nei giorni precedenti, infatti, tra i cittadini si era diffuso un certo allarme sociale, alimentato anche dalla circolazione sui social network di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. Queste immagini venivano condivise per mettere in guardia i residenti e segnalare la presenza di individui sospetti nei pressi delle abitazioni.

La risposta delle forze dell’ordine, che hanno agito in stretta collaborazione tra Polizia di Stato e Carabinieri, ha permesso di rassicurare la popolazione e di dimostrare l’efficacia dei controlli sul territorio. L’individuazione dei sospetti e il sequestro del materiale utilizzato per i furti rappresentano un risultato operativo significativo, che contribuisce a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Provvedimenti di prevenzione e stato delle indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, proseguono per accertare eventuali responsabilità dei due denunciati in relazione ad altri furti e tentati furti avvenuti nel capoluogo nei giorni scorsi. Nel frattempo, il Questore di Caltanissetta ha avviato le procedure per l’emissione del foglio di via obbligatorio nei confronti dei due uomini, con il divieto di far ritorno nel comune senza giustificato motivo.

Va sottolineato che, in base al principio di non colpevolezza, la responsabilità dei due denunciati potrà essere accertata solo a seguito di una sentenza definitiva. Le forze dell’ordine invitano comunque i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali episodi sospetti e a collaborare con le autorità per prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio.

