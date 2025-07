Sylvain Guintoli travolto dal dolore, morto il figlio di 5 anni: "Siamo devastati", aveva un tumore

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una tragedia scuote il mondo del motociclismo. È morto a soli 5 anni Luca Guintoli, figlio dell’ex campione del mondo Superbike Sylvain Guintoli. Sono stati il pilota e la moglie ad annunciarlo con un un messaggio diffuso sui propri profili social. Il piccolo è stato portato via da un tumore che gli era stato diagnosticato un anno fa.

Morto il figlio di 5 anni di Sylvain Guintoli

Il figlio più piccolo del pilota francese Sylvain Guintoli, Luca, è morto nella giornata di mercoledì 30 luglio 2025.

Lasciando nel dolore papà Sylvain, mamma Caroline, le sorelle Alicia, Layla e Isla e il fratello Oliver.

IPA Sylvain Guintoli ha vinto il mondiale Superbike nel 2014

Il bimbo aveva appena 5 anni ed era malato di tumore.

Il dolore del pilota e della famiglia

A darne notizia sono stati i genitori, con un un breve messaggio pubblicato sui propri profili Instagram: “È con il cuore colmo di dolore che condividiamo la notizia della scomparsa di nostro figlio Luca, dopo un anno di lotta contro il cancro”.

“La nostra famiglia è devastata. Luca ha portato tanta gioia e amore nelle nostre vite. Custodiremo per sempre i ricordi che abbiamo di lui. Riposa in pace, Luca”.

Guintoli aveva iniziato a raccontare pubblicamente la malattia del figlio lo scorso ottobre, quando aveva annunciato il ritiro momentaneo dagli impegni come pilota collaudatore e commentatore della MotoGP per stare con la famiglia.

Da allora il mondo del motociclismo ha dimostrato affetto e vicinanza al pilota francese.

A maggio il pilota di Moto 2 Jake Dixon è sceso in pista a Silverstone in Gran Bretagna con un disegno del piccolo Luca sul caso, in una iniziativa benefica a sostegno dei bambini malati di cancro.

La carriera di Sylvain Guintoli

Francese, 43 anni, Sylvain Guintoli è un pilota francese che ha corso per anni nel motomondiale, tra classe 250 e MotoGP, e in Superbike.

Nel 2014 ha vinto il mondiale di Superbike in sella all’Aprilia, nel suo palmares anche la 24 ore di Le Mans di motociclismo nel 2021.

Chiusa la carriera agonistica, dal 2018 è pilota collaudatore per la Suzuki, lavora anche commentatore tv per la MotoGP.