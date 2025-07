Morto il figlio 15enne dell'ex portiere della Roma Julio Sergio, da cinque anni combatteva contro un tumore

È morto Enzo, il figlio 15enne dell’ex portiere della Roma Julio Sergio. Nel 2020 al ragazzo era stato diagnosticato un tumore cerebrale. Poche ore prima del decesso, il padre aveva fatto sapere che le condizioni di salute del giovane si erano aggravate ed era tenuto in coma farmacologico.

La morte del figlio di Julio Sergio

Nel pomeriggio del 27 luglio 2025 Julio Sergio, in una storia su Instagram, aveva fatto sapere che il figlio si era aggravato.

“Ho appena visitato Enzo… la situazione è irreversibile. È in coma indotto, sedato secondo le necessità, con l’ossigeno. Ma la cosa più importante al momento: è in pace, circondato dai suoi genitori, dalla famiglia, da noi: non prova dolore”, aveva scritto.

ANSA/Instagram Julio Sergio

Il post di Julio Sergio con l’annuncio della morte del figlio

Intorno alle 21.00, sul profilo dell’ex giallorosso, è comparso il post con l’annuncio della morte di Enzo. Un’immagine nera con una croce bianca e la scritta con il nome del ragazzo, la data di nascita e quella della morte.

La malattia del figlio di Julio Sergio

Come riporta Il Messaggero, Enzo combatteva da cinque anni contro un medulloblastoma, un tumore che colpisce il cervelletto.

Nel 2022 il ragazzo era stato operato con successo e, da allora, era diventato testimonial per una campagna di sensibilizzazione contro i tumori a cui avevano aderito anche illustri esponenti del mondo del calcio, compresi l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, Buffon e Cristiano Ronaldo.

La decisione di condividere la malattia e il video virale

A Vanity Fair Julio Sergio aveva rivelato di voler diffondere la storia del figlio proprio per dare coraggio a chi stesse attraversando situazioni simili.

“So che la nostra storia sta dando forza a tante famiglie – aveva detto – che vivono in condizioni analoghe. Abbiamo deciso di renderla pubblica proprio con questo obiettivo. È molto dura affrontare una malattia come quella che ha colpito Enzo, per lui, per noi genitori, per la sorella. La fede ci aiuta tantissimo”.

Solo qualche settimana fa era diventato virale il video dell’ex portiere della Roma immortalato mentre dal barbiere e amico di una vita, Claudio, si è rasato i capelli come gesto di solidarietà con il figlio alle prese con un nuovo ciclo di chemioterapia.

Il cordoglio della Roma e del calcio

Sui social il club giallorosso ha condiviso un messaggio di vicinanza all’ex giallorosso e a tutta la sua famiglia.

“Julio, siamo al tuo fianco in questo momento di dolore inimmaginabile. Tutta l’AS Roma è con la tua famiglia, tutti i romanisti vi abbracciano”.

Sempre sui social sono stati pubblicati diversi messaggi di cordoglio a partire da Francesco Totti e Bruno Conti.

L’ex capitano della Roma ha scritto: “Ciao Enzo. R.i.p.”. Bruno Conti ha ricondiviso il messaggio di Julio Sergio aggiungendo “R.i.p. Enzo” con due cuori rossi.