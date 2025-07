Paul Gascoigne collassato a casa sua, il messaggio dell'ex calciatore dopo il ricovero in terapia intensiva

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Paul Gascoigne: l’ex calciatore della Lazio e della nazionale inglese è stato ricoverato in ospedale in terapia intensiva dopo essere collassato in casa. Le condizioni del 58enne vengono definite stabili. Attraverso un suo amico “Gazza” ha voluto “ringraziare tutti” per il sostegno ricevuto finora.

Paul Gascoigne collassato a casa sua

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Sun, Paul Gascoigne ha accusato un malore mentre si trovava nella sua casa a Poole, nel Dorset, nel sud dell’Inghilterra.

A trovarlo in stato semicosciente nella camera da letto nella giornata di venerdì 18 luglio è stato un suo amico e assistente personale, Steve Foster.

IPA L’ex centrocampista della Lazio Paul Gascoigne

Ricoverato in terapia intensiva

Soccorso dal personale sanitario, l’ex giocatore del Tottenham e della Lazio è stato trasportato in ospedale e ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Secondo quanto riportano i media inglesi, le sue condizioni vengono definite stabili.

Il messaggio dell’ex calciatore

Gascoigne “vorrebbe ringraziare tutti per il sostegno che ha ricevuto finora da tanti vecchi amici che gli augurano ogni bene e vogliono vederlo di nuovo al meglio”, ha detto Foster al Sun.

Il 58enne resterà in ospedale per diversi giorni per ricevere le cure necessarie: “È in ospedale, che è il posto migliore in cui possa stare in questo momento”, ha detto l’amico.

La carriera di Paul Gascoigne

Paul Gascoigne è stato uno dei calciatori inglesi più talentuosi di sempre, la sua carriera è stata caratterizzata da tanti alti e bassi, tra genio e sregolatezza.

Classe 1967, dopo gli esordi nel Newcastle United si affermò con la maglia del Tottenham. Nel 1992 passò alla Lazio, diventando uno dei primi inglesi a giocare in Serie A.

Tre anni dopo il ritorno in patria ai Glasgow Rangers, in Scozia. Con la nazionale inglese ha collezionato 58 presenze e 10 gol.

Quella di “Gazza” è stata una carriera frenata da diversi infortuni e dalla vita sregolata fuori dal campo di gioco.

Nel corso degli anni, dopo il suo ritiro, Gascoigne è stato più volte ricoverato in ospedale per problemi legati all’alcolismo e alla salute mentale.