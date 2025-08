Delitto di Garlasco, il punto sull'omicidio di Chiara Poggi: dalle impronte all'ipotesi della terza persona

Si continua a indagare sul delitto di Garlasco. Sono passati 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Per la sua morte è stato condannato in via definitiva il suo ex fidanzato Alberto Stasi. La procura di Pavia non crede però che sul caso sia stato scoperto tutto. Per questo ha aperto un nuovo filone d’indagine che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Al centro della nuova inchiesta ci sono le impronte trovate sulla parete di casa Poggi, nei pressi del cadavere di Chiara. Esami approfonditi anche su un Dna maschile rinvenuto su una garza usata per raccogliere materiale genetico nella bocca della vittima.

Delitto di Garlasco, focus sulle impronte vicine al cadavere di Chiara Poggi

La procura di Pavia ritiene che il Dna trovato sui margini ungueali, vale a dire sotto le unghie di Chiara Poggi, possa essere attribuito a Sempio.

Inoltre la procura ha posto i riflettori sull’impronta 33, quella impressa sulla parete destra della scala vicina al corpo senza vita della vittima.

ANSA Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi

Per i consulenti di Alberto Stasi, quell’impronta sarebbe intrisa di sudore e sangue di Sempio.

Per i consulenti di quest’ultimo, invece, le minuzie comparabili sarebbero ridotte da 15 a 5. Un errore dovuto a interferenze murarie e non a strutture e papillari reali.

Il Dna maschile ignoto

Nel corso dell’incidente probatorio, sono anche state trovate tracce di Dna maschile su una garza usata per prelevare materiale genetico nella bocca di Chiara Poggi. Da qui l’ipotesi, tutta da dimostrare, che una terza persona fino ad ora ignota potrebbe avere agito sulla scena del crimine.

Si cerca di capire se il Dna parziale trovato nella bocca di Chiara sia frutto di una contaminazione di chi ha operato sul cadavere della giovane o se possa esserci un soggetto ignoto non ancora identificato che ha partecipato al crimine.

Attesa per i risultati della Bpa

Si attende inoltre la Bpa (Bloodstain Pattern Analysis, ovvero Analisi delle Tracce di Sangue) dai Ris di Cagliari.

Dagli esami approfonditi degli schizzi di sangue in casa Poggi potrebbero emergere nuovi dettagli sulla dinamica del delitto e sull’arma o le armi utilizzate per uccidere Chiara Poggi.