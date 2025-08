Incidente a Tivoli, si schiantano sulla Porsche rubata contro un cancello: un morto e due feriti gravi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un tragico incidente ha avuto luogo nella notte a Tivoli, comune alle porte di Roma, dove tre ragazzi rom sprovvisti di documenti si sono schiantati, a bordo di una Porsche rubata, contro un cartellone pubblicitario prima e un cancello poi, per poi ribaltarsi. Morto uno dei presenti nella vettura, feriti gravemente e ricoverati gli altri due.

L’incidente con la Porsche rubata a Tivoli

Tragico e violento incidente quello avvenuto nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 agosto 2025 a Ponte Lucano, nel territorio di Tivoli, comune facente parte della città metropolitana di Roma Capitale, nel Lazio.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, l’incidente avrebbe avuto luogo sulla via Maremmana Inferiore, nella zona di Villa Adriana, con una vettura proveniente a velocità sostenuta dal casello autostradale e diretta verso via Tiburtina.

Tivoli, comune nel quale tre ragazzi a bordo di una Porsche rubata hanno avuto un incidente: un morto e due feriti

Si trattava di una Porsche, rubata da tre ragazzi che all’altezza del civico 20 avrebbero invaso con l’automobile la corsia opposta, schiantandosi prima contro un cartellone pubblicitario per poi terminare la carambola contro il cancello d’ingresso di un’azienda.

L’arrivo dei soccorsi: un morto e due feriti

Sul luogo dell’incidente sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia Stradale e del commissariato di Tivoli.

I Vigili del Fuoco si sono da subito messi al lavoro per estrarre i tre giovani dalle lamiere dell’auto, che si era ribaltata più volte in seguito allo schianto.

Secondo quanto riportato da Tiburno.tv, uno dei tre ragazzi era in condizioni disperate all’arrivo dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso una volta giunto in ospedale. Gravemente feriti gli altri due presenti, che sono stati trasferiti nella notte al Policlinico “Umberto I” di Roma a bordo di due Centri Mobili di Rianimazione.

Le tre vittime dell’incidente

I tre giovani che viaggiavano a bordo della Porsche rubata (sembrerebbe di recente) erano tre ragazzi di etnia rom: la vittima era Giacomo Halilovic, 21 anni, che non è riuscito a sopravvivere allo schianto e al trasporto presso l’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

Più giovani gli altri due passeggeri della Porsche: Jerry Amhetovic, di 17 anni, e Alessio Salkanovic, di 18 anni. Il più giovane dei due avrebbe riportato nell’incidente una grave emorragia cerebrale, e sarebbe a rischio di vita.

Discorso diverso per il secondo ragazzo, che avrebbe riportato la frattura del bacino e altri traumi al torace e all’addome, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le Forze dell’Ordine indagano sull’accaduto per ricostruire la dinamica dell’incidente.