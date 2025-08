Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito due poliziotti durante un controllo stradale. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato a Verbania, nei pressi del Ponte del Plusch, quando l’uomo è stato fermato mentre guidava con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato questa mattina e all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio da parte della Squadra Volanti della Questura di Verbania. Gli agenti hanno notato un’autovettura di grossa cilindrata che procedeva a velocità sostenuta nei pressi del Ponte del Plusch. A bordo vi era un uomo a torso nudo, che ha attirato immediatamente l’attenzione delle forze dell’ordine.

Il controllo e la reazione violenta

Quando gli agenti hanno intimato l’alt, l’uomo, residente a Verbania e completamente scalzo, è sceso dal veicolo mostrando un atteggiamento minaccioso. I poliziotti hanno subito notato i segni evidenti di alterazione dovuti all’assunzione di alcol e droga. Sottoposto a test alcolemico, il conducente ha fatto registrare un tasso di circa 3 g/l, ovvero più di 5 volte superiore al limite consentito dalla legge, livelli che avrebbero potuto causare il coma etilico. Gli accertamenti sanitari hanno confermato anche l’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’aggressione agli agenti

L’uomo, sempre più fuori controllo, ha più volte violato la distanza di sicurezza imposta dagli agenti, fino a scagliarsi contro di loro con calci e minacce. Durante uno scatto d’ira, ha provocato lesioni a due poliziotti che cercavano di contenerlo, il tutto sotto gli occhi di numerosi passanti e residenti dei palazzi circostanti. L’aggressione si è consumata in un clima di forte tensione, con l’uomo che continuava a urlare e minacciare i pubblici ufficiali intervenuti.

L’arresto e le misure cautelari

Alla luce della gravità dei fatti, l’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura di Verbania in attesa della convalida dell’arresto. Nella mattinata successiva, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.

Le ulteriori accuse e le sanzioni amministrative

Oltre all’arresto per resistenza e lesioni, l’uomo è stato denunciato a piede libero per i reati di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Inoltre, sono state elevate numerose sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada commesse durante la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi sia per l’uomo che per gli altri utenti della strada.

Il contesto e le reazioni della comunità

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i cittadini di Verbania, che hanno assistito all’aggressione in pieno giorno. La presenza di numerosi testimoni ha reso ancora più evidente la pericolosità della situazione e la necessità di un intervento deciso da parte delle forze dell’ordine. Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza dei controlli sul territorio per prevenire episodi simili e garantire la sicurezza pubblica.

