Trombe d'aria in Italia dal delta del Po al litorale romano, lievemente ferita una donna a Maccarese: i video

Trombe d’aria avvistate dalle spiagge di diverse parti d’Italia. Alcuni litorali della Penisola sono stati colpiti da vortici che si sono sviluppati nella maggior parte dei casi al largo della costa, ma che hanno raggiunto anche le spiagge. È il caso della località balneare romana di Maccarese, dove una violenta tromba d’aria ha investito i lidi, provocando momenti di paura tra i bagnanti e il ferimento lieve di una donna.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 3 agosto, sul litorale laziale tra Focene e Maccarese. Come raccontato dai presenti alla scena, la tromba marina nata al largo si è avvicinata alla costa, investendo tre stabilimenti balneari.

L’evento atmosferico è stata ripreso in diversi video che hanno fatto il giro dei social, dove si vedono le immagini impressionanti degli ombrelloni volteggiare per aria in mezzo al fuggi fuggi generale.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la struttura che ha riportato più danni sarebbe il lido “La Rambla”, dove una donna sarebbe rimasta anche lievemente ferita.

“Il tempo è peggiorato all’improvviso e si è alzato un vento fortissimo che ha iniziato a far volare un po’ tutto, gli ombrelloni sono stati scaraventati in aria – ha raccontato all’Adnkronos il barman del ‘Creuza de Ma’, un altro degli stabilimenti colpiti – È durato pochi minuti ma la gente era impaurita e scappava per ripararsi. Mi sono subito avvicinato ai lettini per aiutare i bagnini e abbiamo chiuso in fretta tutti gli ombrelloni, cercando di mettere in sicurezza le persone. Si è scatenato il panico ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Poco dopo tutto è tornato alla normalità”.