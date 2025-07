Allerta meteo per temporali e grandinate con l'arrivo del ciclone, dove è previsto maltempo in Italia

Le previsioni meteo segnalano un avvio di settimana di tempo instabile in Italia a partire da lunedì 28 luglio 2025. Una perturbazione dal Nord Europa ha scavato un canale depressionario che dal Regno Unito si estende fino al Mediterraneo centrale. Un vortice ciclonico porta una forte fase di maltempo in molte regioni, accompagnata da abbondanti piogge, temporali , forti venti e grandinate.

La perturbazione dal Nord Europa

Dal Nord Europa arrivano verso le regioni meridionali correnti decisamente più fresche. Già nel fine settimana del 26 e 27 luglio si è registrato un deciso calo delle temperature.

Da lunedì 28 luglio 2025 nuovi impulsi freddi, grazie anche al contestuale rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre sull’Atlantico centro-settentrionale, scendono dal Regno Unito verso la nostra Penisola, mantenendo condizioni di tempo instabile e temperature ancora inferiori alle medie stagionali.

Pioggia in Emilia Romagna

Il nuovo fronte si affaccerà già entro la sera del 28 luglio sulle regioni settentrionali, favorendo la formazione di rovesci e temporali, inizialmente sui settori alpini e prealpini, in estensione tra la serata e la notte anche alla Val Padana, con fenomeni localmente intensi.

Le previsioni del 28 e 29 luglio 2025

Lunedì, il fronte si muoverà verso sud, determinando un peggioramento su gran parte del Centro-Sud, a eccezione dei settori ionici e della medio-bassa Sicilia.

I fenomeni potranno risultare a tratti moderati o forti, in particolare tra la Val Padana orientale e il medio Adriatico, dove sono previsti accumuli anche oltre i 50-60 mm.

Più ai margini le regioni di Nord-Ovest, anche se non mancheranno locali fenomeni iniziali su basso Piemonte, Liguria e Lombardia, e successivamente nel pomeriggio sui settori alpini. Il tutto sarà accompagnato da una sostenuta ventilazione di Tramontana e Maestrale.

Il 29 luglio il fronte si allontanerà, lasciando tuttavia in eredità condizioni di instabilità sui versanti adriatici, con fenomeni a tratti moderati o intensi tra Marche, Abruzzo orientale, zona di Termoli e Gargano, oltre a precipitazioni più sporadiche sulle tirreniche centro-meridionali e sulla Sicilia tirrenica.

Qualche fenomeno sarà ancora possibile sul Triveneto, così come in forma isolata sulle Alpi centro-occidentali.

Le allerte meteo per il 28 luglio

Il bollettino della Protezione Civile, per la giornata del 28 luglio, segnala diverse allerta meteo gialle.

Bollino giallo per rischio idraulico in Emilia Romagna e nelle Marche. Allerta per rischio temporali e idrogeologico in Abruzzo, Emilia Romagna, Molise, Puglia, Toscana e Veneto.

Allarme giallo solo per rischio temporali in Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Umbria.

Timido miglioramento il 30 e 31 luglio 2025

Mercoledì 30 luglio vedrà un lieve rialzo della pressione, ma che non basterà a garantire il bel tempo in tutta l’Italia. Nuovi rovesci o temporali sono previsti tra tarda mattinata e pomeriggio lungo i settori appenninici e alpini, sconfinando localmente anche su Liguria, interne tirreniche e alte pianure del Triveneto.

Il sole tornerà tra giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto ma non ovunque a causa dell’assenza di una robusta struttura anticiclonica anche in quota. Qualche residuo e isolato disturbo si riverserà sul basso versante adriatico e sul basso Tirreno, su Alpi, Prealpi centro-orientali e Appennino.

Nuovo peggioramento nel weekend

Un nuovo fronte freddo potrà determinare un sensibile peggioramento tra sabato 2 agosto e domenica 3 agosto su gran parte del Centro-Nord, e successivamente anche su parte del Sud.