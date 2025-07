Morto Paul Mario Day primo cantante degli Iron Maiden, lasciò il gruppo quando "nessuno voleva ascoltarci"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È morto a 69 anni Paul Mario Day, il primo cantante degli Iron Maiden, gruppo metal che ha fatto la storia del genere con brani come Fear of the Dark e The Number of the Beast. L’artista è stato la voce dei primi mesi dopo la nascita della band avvenuta nel 1975. In un’intervista aveva sottolineato come fosse stato il cantante nel momento in cui “nessuno voleva ascoltarci”.

Morto Paul Mario Day, chi era il cantante degli Iron Maiden

Nato nel 1956 Paul Mario Day è conosciuto per essere stato il primo cantante degli Iron Maiden, scelto all’epoca dal fondatore e bassista Steve Harris.

Accusato di mancanza di energia e carisma dagli altri membri del gruppo, scelse dopo soli dieci mesi di cambiare strada e abbandonare il progetto.

IPA Gli Iron Maiden in un concerto del 2023

Successivamente non ha lasciato il mondo della musica, infatti Paul Mario Day è stato anche frontman dei gruppi More e Wildfire ma ha ottenuto la popolarità, soprattutto in Australia, negli anni 80 quando ha fatto parte degli Sweet insieme a Andy Scott e Mick Tucker.

All’epoca il gruppo di glam rock portò avanti un’intesa attività live prima di sciogliersi dopo 3 anni dalla loro nascita.

Com’è morto Paul Mario Day

Nel maggio 2025 alcuni profili social di locali che ospitavano i live di Paul Mario Day avevano annunciato che il cantante si sarebbe ritirato a causa di gravi problemi di salute.

Il primo cantante degli Iron Maiden sarebbe morto a causa di un cancro in fase terminale. La notizia arriva dopo la scomparsa dell’icona della musica metal Ozzy Osbourne per una malattia.

Il cordoglio dei colleghi

I colleghi hanno ricordato l’importanza di Paul Mario Day nel mondo della musica.

Sui social è stato sottolineato il ruolo fondamentale avuto dal primo cantante degli Iron Maiden nella scena della New Wave of British Heavy Metal.

Lo stesso Andy Scott ha ricordato di come era nata la formazione degli Sweet nel 1985 e del grande successo ottenuto prima in Australia e poi in Europa che ha portato poi alla pubblicazione di un album live e un video Live at the Marquee.

Alcuni ex componenti dei More hanno voluto dedicare alcune sentite parole di lutto per la morte di Paul Mario Day “era una figura molto amata nella musica rock britannica e ha suonato in molti concerti memorabili con AC/DC, Iron Maiden e Def Leppard”.

Cosa ha fatto negli Iron Maiden

In un’intervista Paul Mario Day ha ricordato la sua esperienza come primo cantante degli Iron Maiden.

“Quando cantavo era una nuova band da pub e nessuno voleva vederli o ascoltarli” ha ricordato “eravamo tutti dei perfetti sconosciuti che cercavano di fare la migliore musica possibile e lottavano per conquistare un pubblico”.

Dopo l’uscita dal gruppo di Paul Mario Day, gli Iron Maiden faticarono per trovare il frontman definitivo. Prima il testimone passò a Dennis Wilcock poi a Paul Di’Anno, che suonò nei primi due album della band, e infine a Bruce Dickinson.

La polemica con gli ex della band

Con i membri degli Iron Maiden, il primo cantante del gruppo ha avuto anche degli scontri nati per la co-autorialità della canzone “Strange World”.

Paul Mario Day ha sempre sostenuto di aver co-scritto la canzone ma di non essere stato accreditato “all’epoca eravamo tutti dalla stessa parte e mi fa ancora male pensare che la prima canzone che ho composto fosse su un album di grande successo e nessuno sappia che sono stato io”, ha detto in numerose interviste nel corso della sua carriera.

La diatriba è stata chiusa poi di recente stesso cantante dicendo che era stato tutto chiarito.