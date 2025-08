Matteo Materazzi malato di Sla, parla la moglie: "Non usa più le braccia e che rapporto ha col fratello Marco"

Matteo Materazzi, fratello 49enne dell’ex calciatore campione del mondo Marco, ha scoperto di essere stato colpito dalla Sla lo scorso settembre. Da allora la sua vita è inevitabilmente stata stravolta. Al suo fianco c’è la moglie Maura, con la quale fa coppia da quasi 30 anni. La donna ha spiegato nel dettaglio la situazione difficile del marito, oltre ad aver lanciato una raccolta fondi per salvargli la vita.

Intervistata dal Corriere della Sera, Maura ha ricordato di aver conosciuto Matteo quando erano poco più che ventenni. Da allora non si sono più lasciati. Hanno avuto due figli, Geremia e Gianfilippo, 18 e 16 anni.

I due ragazzi hanno tra il 15 e il 20% di possibilità di sviluppare la Sla. La raccolta fondi che ha lanciato e tramite cui ha già raccolto 200mila euro è anche per salvaguardare la loro vita.

IPA Matteo Materazzi

“L’obiettivo è salvare la vita di mio marito e di chi in futuro affronterà la stessa malattia – ha riferito Maura -. Penso anche ai nostri figli, Geremia di 18 anni e Gianfilippo di 16, che hanno fra il 15 e il 20% di possibilità di sviluppare la medesima mutazione”.

La situazione di Matteo è critica e c’è “solo una speranza, creare una terapia ASO personalizzata per la mutazione rara che lo ha colpito”, ha aggiunto la moglie del 49enne. Ha inoltre raccontato che nel suo caso c’è una difficoltà in più: “la proteina che si accumula nelle cellule neuronali e che le intossica è anche funzionale alla cellula stessa. Il che rende la ricerca di una cura più difficile”.

Al momento è in contatto con la Columbia University e con il dottor Shneider, un pioniere. C’è bisogno di una montagna di soldi: “Servono un milione e mezzo di dollari. E tempo”. Almeno un anno.

Maura ha poi riferito che il marito, prima di scoprire di essere stato colpito dalla Sla, ha affrontato una forte depressione, che lo ha portato a chiudersi.

“Ci hanno spiegato che potrebbe essere stata il preludio alla malattia“, ha spiegato la donna. Poi Matteo “ha iniziato a zoppicare, pensava di essersi fatto male saltando una staccionata. Cadeva spesso, camminava in modo robotico, si stancava molto”.

Il 49enne, però, è persona ‘allergica’ agli esami. Così non è andato subito a sottoporsi a test specifici fino a quando è capitato un episodio a cui ha partecipato l’ex calciatore Claudio Marchisio:

“A una partita di nostro figlio Gianfilippo, che gioca nelle giovanili della Lazio. Un torneo organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro. Matteo è sugli spalti, non salta una partita. Perde l’equilibrio, cade. Lì vicino c’è Claudio Marchisio (ex Juve), gli chiede come sta, lo ascolta, insinua il dubbio. “Ti sei fatto vedere da qualcuno?”. La Fondazione ci mette in contatto con il professor Sabatelli del centro Nemo di Roma. Per la diagnosi non ha avuto bisogno neanche di fargli gli esami”.