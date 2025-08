Simona Cinà morta in piscina a Bagheria, il prelievo di DNA a uno degli invitati e l’inquietante dettaglio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Sono in corso le indagini sulla morte di Simona Cinà, ritrovata priva di vita in piscina a Bagheria durante una festa di laurea. Gli investigatori hanno recentemente disposto il prelievo di DNA a uno degli invitati. Inoltre, è emerso un nuovo dettaglio che oggi appare inquietante alla luce dei fatti: sembrava quasi presagire il decesso della pallavolista 21enne.

Simona Cinà morta durante un party a Bagheria: cos’è successo tra le 3 e le 4.10?

Proseguono le indagini sulla misteriosa morta della pallavolista Simona Cinà, ritrovata morta tra venerdì 1 e sabato 2 agosto nel corso di una festa in piscina a Bagheria, in provincia di Palermo.

Gli investigatori stanno proseguendo con gli interrogatori agli invitati al party di laurea in piscina e nelle ultime ore sarebbero emersi alcuni dettagli sospetti.

ANSA

Simona Cinà

Come riferisce Il Messaggero, infatti, quasi tutti gli invitati hanno affermato di aver lasciato la festa intorno alle tre.

Tuttavia, l’allerta ai soccorsi è scattata più di un’ora dopo, tra le 4.10 e le 4.13.

Inoltre, nonostante le dimensioni contenute della piscina, nessuno si sarebbe inizialmente accorto del fatto che il corpo privo di vita della giovane era in acqua.

Prelevato il DNA di uno degli invitati alla festa in piscina

Sempre secondo quanto riportato da Il Messaggero, nel corso degli interrogatori uno degli invitati alla festa in piscina durante la quale Simona Cinà è morta è stato portato in caserma per accertamenti.

Gli investigatori avrebbero provveduto al prelievo del DNA del giovane.

Si attendono ora eventuali confronti con le tracce di sangue rilevate nella villa dopo il ritrovamento del cadavere.

Il ragazzo ha dichiarato di essersi ferito dopo aver appreso della morte della 21enne, colto da un attacco di rabbia. Alla notizia, avrebbe colpito alcuni oggetti con calci.

L’inquietante dettaglio sull’invito

È infine emerso un dettaglio inquietante legato all’invito alla festa nella villa di Bagheria dove Simona Cinà è deceduta.

L’invito alla festa recitava infatti: “Ci sarà anche una piscina in villa! Se proprio a fine serata qualcuno è troppo ubriaco e per caso cade in piscina, considerate l’idea di portare un costume in macchina”.

Una frase che risulta particolarmente macabra in quanto l’ipotesi degli inquirenti è proprio che la giovane pallavolista abbia avuto un malore e che sia caduta in piscina, trovando la morte.

Sarà l’autopsia a stabilire se questa ipotesi troverà riscontro.