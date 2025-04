Eric Dane malato di SLA, l'annuncio dell'attore di Grey's Anatomy ed Euphoria: "Ho la famiglia al mio fianco"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Eric Dane, l’attore di Grey’s Anatomy ed Euphoria, ha annunciato di essere malato di SLA. “Sono grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco”, ha detto la star, che ha spiegato che continuerà a lavorare. Dane ha 52 anni, è sposato con Rebecca Gayheart e insieme hanno due figli, Billie Beatrice, di 15 anni, e Georgia Geraldine, di 13 anni.

L’annuncio di Eric Dane sulla SLA

Ad annunciare la sua malattia è stato lo stesso Eric Dane, che a People ha detto: “Mi è stata diagnosticata la SLA“.

L’attore ha chiesto rispetto in questo momento delicato e si è limitato ad aggiungere di essere “grato” di avere la sua amata famiglia al suo fianco e di ritenersi “fortunato di poter continuare a lavorare”. “Non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana” ha aggiunto.

Eric Dane con la moglie Rebecca Gayheart.

Chi è Eric Dane, da Grey’s Anatomy a Euphoria

Eric Dane (nome completo Eric William Dane) è un attore statunitense di 52 anni, nato a San Francisco. Al grande pubblico è noto in particolare per i ruoli di Jason Dean in “Streghe“, del Dr. Mark Sloan in “Grey’s Anatomy“, del comandante della Marina Militare Tom Chandler in “The Last Ship” e del patriarca della famiglia Jacobs in “Euphoria“.

Ha recitato anche in diversi film, come “X-Men – Conflitto finale”, “Io & Marley” e “Bad Boys: Ride or Die” e in vari show tv, tra cui “Bayside School”, “Renegade” e “Las Vegas”.

Dane è sposato con Rebecca Gayheart. La coppia ha due figli: Billie Beatrice, di 15 anni, e Georgia Geraldine, di 13 anni.

Cos’è la SLA

La SLA, o Sclerosi laterale amiotrofica, è anche nota come Malattia dei motoneuroni, Malattia di Lou Gehrig (dal nome del giocatore di baseball la cui malattia fu portata all’attenzione pubblica nel 1939) o Malattia di Charcot (dal nome del neurologo francese che descrisse la patologia per primo nel 1860).

Come spiegato sul sito della clinica Humanitas, si tratta di una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, ossia le cellule nervose cerebrali e del midollo spinale in grado di regolare la contrazione dei muscoli volontari. La morte di queste cellule avviene gradualmente, in un lasso di tempo che oscilla da diversi mesi a diversi anni. La gravità può variare molto da un paziente all’altro.

Le cause sono ancora sconosciute, ma è stato ipotizzato un coinvolgimento di vari fattori. Per quanto riguarda i sintomi, la malattia inizia a manifestarsi con una progressiva paralisi di tutti i muscoli volontari. La SLA non ha alcuna influenza sulle funzioni sensoriali, sessuali, vescicali e intestinali, che sono preservate del tutto, e interessa le funzioni cognitive solo in una modesta percentuale.

Al giorno d’oggi non esiste alcuna terapia in grado di guarire la SLA. L’unico farmaco approvato è il Riluzolo, che agisce sui livelli di glutammato, la cui assunzione può rallentare la progressione di questa malattia.

Chi sono i vip malati di SLA

L’attore statunitense Eric Dane non è l’unico vip affetto da SLA, che è stata diagnosticata anche a Aaron Lazar, John Driskell Hopkins,, Eric Stevens, Joe Bonsall, Roberta Flack, Kenneth Mitchell e Stephen Hawking.

In Italia i nomi più famosi tra le persone affette da SLA sono quelli di Stefano Borgonovo, ex calciatore morto nel 2013, ed Ezio Bosso, compositore deceduto nel 2020.