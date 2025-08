Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia a Crotone. Un uomo è stato fermato e condotto in carcere dopo che la moglie ha denunciato 25 anni di abusi e vessazioni subite tra le mura domestiche. L’intervento è stato reso possibile grazie all’attivazione della procedura del ‘Codice Rosso’, che ha permesso di tutelare tempestivamente la vittima e di interrompere una lunga spirale di violenza.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dagli agenti della Questura di Crotone a seguito di una denuncia presentata dalla moglie dell’uomo. La donna ha raccontato agli investigatori di essere stata vittima di maltrattamenti continui, sia fisici che psicologici, perpetrati dal marito per 25 anni. Gli episodi di violenza si sarebbero verificati anche in presenza dei figli minori, aggravando ulteriormente la situazione familiare.

La denuncia e l’attivazione del Codice Rosso

La donna, esasperata da una situazione ormai insostenibile, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine e di raccontare la propria storia. Secondo quanto riferito, il marito, spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol, la sottoponeva a violenze fisiche, insulti, minacce e richieste di denaro per acquistare droga. La denuncia ha fatto scattare immediatamente la procedura prevista dal ‘Codice Rosso’, uno strumento legislativo pensato per garantire una risposta rapida ed efficace nei casi di violenza domestica e di genere.

Le indagini della Squadra Mobile

La sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile di Crotone ha avviato subito le indagini, raccogliendo le testimonianze della vittima e acquisendo ulteriori elementi probatori. Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone guidata dal Procuratore dott. Domenico Guarascio, hanno ricostruito una lunga serie di episodi di maltrattamento. L’uomo avrebbe aggredito, minacciato e insultato la moglie in modo sistematico, arrivando persino a pretendere denaro per finanziare il proprio consumo di sostanze stupefacenti.

L’intervento della magistratura e l’arresto

Le dichiarazioni dettagliate della donna, unite agli altri riscontri raccolti durante le indagini, hanno portato la Procura a richiedere una misura cautelare nei confronti dell’uomo. Il GIP del Tribunale di Crotone ha accolto la richiesta, disponendo la custodia cautelare in carcere. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi individuato e arrestato l’uomo, trasferendolo presso la casa circondariale locale.

L’impegno della Polizia contro la violenza domestica

L’operazione conferma la costante attenzione delle forze dell’ordine verso i reati che rientrano nel cosiddetto ‘Codice Rosso’. Il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha sottolineato l’importanza di iniziative sia preventive che repressive per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere. La Polizia di Stato ha ribadito come la collaborazione tra istituzioni e cittadini sia fondamentale per prevenire e interrompere il ciclo della violenza.

La prevenzione e il ruolo dei cittadini

La Questura di Crotone ha invitato chiunque si trovi in situazioni di violenza domestica a segnalare tempestivamente i fatti alle autorità competenti. Solo attraverso la denuncia e la collaborazione attiva è possibile garantire una tutela efficace delle vittime e assicurare alla giustizia i responsabili di questi reati. L’episodio dimostra come il coraggio di denunciare possa rappresentare il primo passo per uscire da una condizione di sofferenza e per restituire dignità e sicurezza alle persone coinvolte.

Il Codice Rosso: uno strumento per la tutela delle vittime

Il ‘Codice Rosso’ è una procedura introdotta per garantire una risposta immediata da parte delle forze dell’ordine e della magistratura nei casi di violenza domestica e di genere. Grazie a questo strumento, le vittime possono contare su un percorso di protezione rapido e su misure concrete per interrompere le situazioni di maltrattamento. L’arresto avvenuto a Crotone rappresenta un esempio concreto dell’efficacia di questo protocollo.

Conclusioni

L’intervento della Polizia di Stato e della magistratura ha permesso di porre fine a 25 anni di maltrattamenti e violenze subite da una donna all’interno della propria famiglia. L’arresto dell’uomo e la sua traduzione in carcere sono il risultato di un lavoro sinergico tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. La vicenda di Crotone sottolinea l’importanza della denuncia e della tempestività nell’intervento, elementi fondamentali per contrastare efficacemente il fenomeno della violenza domestica.

IPA