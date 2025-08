Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Maltrattamenti in famiglia e atti violenti sono stati contestati a un uomo di circa 40 anni di nazionalità italiana, raggiunto da un provvedimento di ammonimento d’ufficio emesso dal Questore di Ancona. La misura è stata adottata dopo che, per diversi mesi, l’uomo ha sottoposto i propri genitori a una situazione di costante ansia e paura, costringendoli a vivere nel terrore per la propria sicurezza.

Il provvedimento del Questore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha deciso di intervenire con un ammonimento d’ufficio nei confronti dell’uomo, dopo che sono emersi comportamenti reiterati di maltrattamenti e minacce ai danni dei genitori. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti e per l’assunzione abituale di sostanze stupefacenti, avrebbe messo in atto una serie di episodi di violenza domestica che hanno reso la convivenza insostenibile per la coppia di anziani.

Un clima di paura in famiglia

La situazione familiare si è aggravata nel corso degli ultimi mesi, quando il quarantenne ha iniziato a manifestare comportamenti sempre più aggressivi. Tra i gesti contestati figurano il danneggiamento del mobilio dell’appartamento condiviso con i genitori, il rientro a casa nel cuore della notte con urla e minacce, e le continue richieste di denaro per acquistare sostanze stupefacenti. Questi episodi hanno generato nei genitori uno stato di costante ansia e timore per la propria incolumità.

L’intervento della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, una sera i due anziani, ormai esausti e spaventati dall’atteggiamento del figlio, hanno deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti presso l’abitazione, ma i genitori, nonostante la paura, hanno scelto di non sporgere denuncia, nella speranza che l’intervento potesse rappresentare la fine di una lunga serie di episodi di violenza.

La misura di prevenzione

Nonostante l’intervento della Polizia, il quarantenne ha continuato nei giorni successivi a mettere in atto comportamenti violenti e minacciosi nei confronti dei genitori. Di fronte alla persistenza della situazione, il Questore ha ritenuto necessario adottare la misura di prevenzione dell’ammonimento d’ufficio, uno strumento previsto dalla legge per tutelare le vittime di maltrattamenti e prevenire ulteriori episodi di violenza domestica.

Un fenomeno in crescita

Il caso di Ancona si inserisce in un quadro più ampio di episodi di maltrattamenti in famiglia che, secondo le statistiche delle forze dell’ordine, risultano in aumento negli ultimi anni. Le autorità sottolineano l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni di disagio e di non sottovalutare i segnali di violenza domestica, anche quando si tratta di dinamiche familiari complesse.

Il ruolo dell’ammonimento d’ufficio

L’ammonimento d’ufficio rappresenta una misura di prevenzione che può essere adottata dal Questore anche in assenza di una formale denuncia da parte delle vittime. In questo caso, la decisione è stata presa sulla base delle informazioni raccolte dagli agenti intervenuti e dalla valutazione della situazione di pericolo vissuta dai genitori. L’obiettivo è quello di interrompere la spirale di violenza e offrire una tutela immediata alle persone coinvolte.

Le conseguenze per l’autore dei maltrattamenti

Per l’uomo destinatario dell’ammonimento, la misura rappresenta un chiaro segnale da parte delle istituzioni. In caso di ulteriori episodi di maltrattamenti o minacce, potrebbero scattare provvedimenti più gravi, come l’allontanamento dalla casa familiare o l’arresto. Le forze dell’ordine invitano chiunque si trovi in situazioni simili a rivolgersi tempestivamente alle autorità per ricevere supporto e protezione.

La tutela delle vittime

Le autorità di Ancona ribadiscono l’impegno nella tutela delle vittime di violenza domestica e ricordano che sono attivi numerosi servizi di ascolto e assistenza. In caso di necessità, è possibile contattare il numero di emergenza 112 o rivolgersi ai centri antiviolenza presenti sul territorio.

IPA