Andrea Pinna accusato di aver truffato 45 donne con borse false, chi è l'ex vincitore di "Pechino Express"

Andrea Pinna, influencer ed ex vincitore di “Pechino Express”, è accusato di aver truffato 45 donne vendendo borse spacciate per griffate, risultate poi oggetti di scarso valore. Le vittime sostengono di aver perso quasi 25mila euro, Pinna si è nel frattempo reso irreperibile da alcuni mesi, giustificandosi parlando di un presunto attacco hacker sui suoi profili.

Chi è Andrea Pinna

Un’ondata di accuse ha travolto Antonio Andrea Pinna, volto noto del web e vincitore di “Pechino Express” nel 2015, ma diventato celebre grazie alla pagina social “Le Perle di Pinna”.

Al centro dello scandalo, una presunta truffa ai danni di 45 donne, alle quali avrebbe venduto borse dichiarate “di lusso con lievi difetti”.

Secondo le testimonianze, le borse si sono rivelate semplici imitazioni da mercatino. Il tutto avrebbe fruttato una somma che, in totale, sfiora i 25mila euro.

La truffa con le borse in chat

L’influencer avrebbe gestito tutto tramite chat private su WhatsApp e Telegram, scegliendo nomi ironici come “Oche Spennate”, e chiedendo i pagamenti via PayPal con la modalità “amici/parenti”, così da evitare l’Iva e le garanzie di rimborso.

A peggiorare la posizione di Pinna, l’utilizzo di conti intestati a terzi senza identità verificabile, tra cui un certo “Eugenio Piras”, nome presente anche in un suo romanzo.

Prima di sparire dai radar, Pinna aveva lasciato un ultimo messaggio vocale in chat, in cui si era detto nullatenente, privo di beni e senza denaro da restituire. “Meglio se continuo a lavorare e magari vi ridò i soldi, altrimenti finite in tribunale per anni”, avrebbe detto alle clienti.

La risposta di Pinna

Da giorni l’ex vincitore di “Pechino Express” non risponde a messaggi né telefonate, e anche la madre, che avrebbe ricevuto parte dei pagamenti, è irraggiungibile.

Secondo la sua spiegazione, i profili sarebbero stati compromessi da un hacker: dal 6 maggio l’account Instagram è inattivo, ma i commenti critici sotto i vecchi post continuano a sparire, lasciando dubbi su chi li stia gestendo.

Andrea Pinna in passato aveva già denunciato intrusioni informatiche, motivo per il quale non sono in molti a credere alla sua buona fede. Affetto da disturbo bipolare, l’influencer aveva parlato di tentativi di suicidio e raccontato tutto nel libro “Il mio lato B(polare)”.