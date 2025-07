Francesca Albanese attacca Meloni sul "genocidio a Gaza, grave violazione del diritto internazionale"

La relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese, ha attaccato il Governo Meloni sulla situazione nella Striscia di Gaza durante una conferenza stampa alla Camera. Albanese sostiene che l’esecutivo non abbia rispettato gli impegni internazionali di prevenzione dei genocidi, e ha anche accennato a un possibile futuro in politica.

Durante una conferenza stampa per la presentazione del suo rapporto "Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio", la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese ha attaccato il Governo italiano dicendo:

L’Italia è in violazione, in grave violazione del diritto internazionale, perché non solo non ha adempiuto agli obblighi di prevenzione del genocidio, ma ha anche continuato a trasferire armi, a fornire servizi per operazioni militari e soprattutto a dare supporto politico.