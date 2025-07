Francesca Albanese candidata al Nobel per la Pace da Conte, attacco a Meloni: "Difenda cittadini italiani"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato di voler candidare Francesca Albanese al Nobel per la Pace. In un discorso alla Camera, il leader Giuseppe Conte ha duramente attaccato Giorgia Meloni e il Governo per non aver commentato le sanzioni imposte alla Relatrice. “Abbiate la dignità di difendere i cittadini italiani, l’Italia che mostra il coraggio che voi non avete”: questa la dura critica di Conte.

M5S, Francesca Albanese candidata al Nobel per la Pace

Il Movimento 5 Stelle ha candidato Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, al Nobel per la Pace. Lo ha annunciato il leader del M5S Giuseppe Conte nel suo recente discorso alla Camera, dove ha criticato l’atteggiamento del Governo Meloni nei confronti delle sanzioni da parte degli Stati Uniti ai danni della Relatrice.

“Con i vostri silenzi state diventando complici di chi sanziona chi il patriota lo fa davvero”, ha affermato Conte.

ANSA

Francesca Albanese

Il discorso del leader del Movimento è stato accompagnato da un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del M5S, dove la decisione di sanzionare la Relatrice viene definita “aberrante”.

“Il governo italiano, da parte sua, si rifiuta di sospendere l’accordo di cooperazione militare con Israele”, prosegue il comunicato.

“Le nostre portavoci Stefania Ascari alla Camera e Alessandra Maiorino al Senato hanno depositato un’interrogazione al governo per chiedere azioni concrete che pongano fine a questa vergognosa complicità”.

Il video di Conte

Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera è stato anche pubblicato sui profili social del leader del M5S.

L’annuncio della decisione del Movimento di candidare Francesca Albanese al Nobel per la Pace è stato accompagnato da una critica diretta a Giorgia Meloni.

Mentre Albanese “racconta con coraggio quello che sta accadendo, il genocidio a Gaza e gli abusi in Cisgiordania, voi che non avete il coraggio di sanzionare Israele ora avete scelto di stare zitti”, ha accusato Conte.

L’attacco a Meloni

E l’attacco a Giorgia Meloni si fa ancora più diretto quando Giuseppe Conte accusa Giorgia Meloni di non aver “detto una parola per difendere una cittadina italiana”.

“Abbiate la dignità di difendere i cittadini italiani, l’Italia che mostra il coraggio che voi non avete, che non si arrende quando voi diventate complici, che non si piega ai più forti quando voi vi piegate ai loro piedi” ha proseguito Conte.

“Viva Francesca Albanese, viva l’Italia che ci onora” ha poi concluso il leader del M5S.